Спалах алергії через Moderna в Каліфорнії: вакцину заборонили

За добу на побічні ефекти після щеплення вакциною поскаржилися близько десятка людей

Влада штату Каліфорнія офіційно рекомендує тимчасово відмовитися від використання вакцини проти коронавірусу фірми Moderna після спалаху алергічних реакцій у тих, кому ввели препарат.

Реклама

Про це повідомляє Fox News.

Відповідну рекомендацію випустила головний епідеміолог штату Еріка Пан. Вона зазначила, що всім потерпілим вводили вакцину з однієї партії.

"Вища, ніж зазвичай, кількість можливих алергічних реакцій зафіксована від конкретної партії вакцини Moderna в одній з клінік вакцинації. Медичного обслуговування потребували протягом 24 годин менше ніж 10 пацієнтів", – заявила Пан.

Який саме тип алергічної реакції було спричинено, медик не уточнила. Однак відомо, що в партії було понад 330 тисяч доз, які розподілили між 287 пунктами вакцинації.

Реклама

Регулівні органи – Центр з контролю і профілактики захворювань США та Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів – і Moderna вже проводять розслідування.

Каліфорнія – штат США, який найбільше постраждав від коронавірусу, оскільки тут зареєстрували майже 3 млн. випадків COVID-19, з яких 33,6 тис. летальні.

Нагадаємо, раніше різку алергічну реакцію на препарат від коронавірусу зафіксували в Нью-Йорку. Але тоді це була вакцина Pfizer/BioNTech.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама