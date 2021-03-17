Дорослі більше не зможуть писати в Instagram незнайомим дітям

Соцмережа Instagram впроваджує нові заходи безпеки для захисту підлітків від небажаних повідомлень від дорослих користувачів.

Реклама

Про це компанія повідомила у своєму блозі.

Користувачі старшого віку зможуть надсилати особисті повідомлення тільки тим підліткам, які підписані на них. При цьому вони будуть супроводжуватися сповіщенням, що підлітку не потрібно відповідати на повідомлення, що викликають дискомфорт.

Якщо дорослий спробує написати підлітку, який не підписаний на нього, відправнику прийде повідомлення про те, що приватне повідомлення надіслати не вдалося.

Крім того, підлітків будуть сповіщати про "потенційно підозрілу поведінку" дорослих, якщо вони, наприклад, відправляють багато запитів у друзі людям молодше 18 років.

В тренді Які країни призупинили вакцинацію AstraZeneca (список)

Реклама

Instagram повідомив, що розробляє "нову технологію штучного інтелекту і машинного навчання", яка перевірятиме вік, для тих випадків, коли власники облікових записів вказують неправильну дату народження для обходу обмежень.

Зазначимо, згідно з правилами Instagram, користувачам соцмережі має бути не менше 13 років.

Тим часом в Україні розгорівся скандал через неоднозначні стосунки восьмирічної української моделі з Києва Мілани з 13-річним блогером Пашею, про які вони заявили в Instagram. Діти знімають спільні відео, ходять в кіно і цілуються.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама