14 років в'язниці. Чому вирок головному супернику Лукашенка оскаржити неможливо

Незважаючи на винесений вирок, Бабарико як і раніше залишається найпопулярнішим політиком в країні, вважає його соратник Кравцов

Бабарико був головним конкурентом Лукашенка на президентських виборах. Колаж: "Сьогодні"

Винесений Верховним судом вирок колишньому керівнику Белгазпромбанку Віктору Бабарика оскаржити неможливо.

Про це в коментарі "Сьогодні" сказав виконавчий секретар Координаційної ради білоруської опозиції і соратник екс-кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика Іван Кравцов.

"Оскільки справу розглядав відразу Верховний суд, то вирок суду оскаржити неможливо. Ще на початку судового розгляду адвокати звертали увагу, що рішення про розгляд справи Верховним судом позбавляє Віктора прав на оскарження", – сказав Кравцов.

Реклама

За його словами, Бабарико знаходиться у в'язниці вже більше року.

"У нас немає іншого варіанту, крім того, щоб продовжувати з іншими демократичними силами боротися за майбутнє своєї країни і в тому числі за те, щоб Віктор і інші політв'язні вийшли на свободу. Всі проекти продовжаться, строк закінчення – перемога", – зазначив Кравцов.

Він також підкреслив, що Бабарико як і раніше залишається найпопулярнішим політиком в країні.

"Захист представив суду вичерпні докази невинності Віктора, а вся структура звинувачення базується не на фактах, а на свідченнях обвинувачуваних, які перебувають більше року в СІЗО КДБ, які до того ж неодноразово змінювали свої показання", – сказав Кравцов.

Соратник Бабарика солідарний із захистом і вважає його невинним, а арешт – способом усунення реального політичного конкурента.

"Віктор і досі залишається найпопулярнішим політиком в країні, і люди знають правду – він не винен", – підсумував Кравцов.

У чому звинувачують Бабарика

6 червня Верховний суд Білорусі виніс вирок колишньому керівнику Белгазпромбанку Віктору Бабарику – 14 років в'язниці за нібито отримання особливо великих хабарів та відмивання грошей. Провину в інкримінованих злочинах всі обвинувачені визнали в повному обсязі, крім Бабарика. Він був затриманий перед президентськими виборами і не зміг балотуватися.

Реклама

Держобвинувач просив для Бабарика 15 років в'язниці, але суд один рік "скинув". Опозиціонер не визнав провину і відмовився давати свідчення в суді.

Що було раніше?

Напередодні президентських виборів в травні 2020 року Бабарика покинув пост глави Белгазпромбанка. Він зібрав підписи в підтримку свого висунення, але до участі в президентських виборах його не допустили. Спочатку він був затриманий і заарештований, а трохи пізніше Центрвиборчком відмовив йому в реєстрації.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: