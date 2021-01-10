Авіакатастрофа в Індонезії: з'явилися нові подробиці

На борту літака Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air, який розбився в Яванському морі на північ від Джакарти, знаходилося 62 пасажири і членів екіпажу. Всі вони були громадянами Індонезії.

Реклама

Про це повідомляє канал abc7NY.

За останньою інформацією, на борту літака, що розбився, перебували:

В тренді У Пакистані блекаут: без світла залишилася вся країна

40 дорослих пасажирів;

семеро дітей;

троє немовлят;

шість членів екіпажу і шість додаткових членів екіпажу в якості пасажирів.

До слова, за даними Flightradar24, літак через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти спікірував в океан, втративши 10 000 футів висоти менше ніж за хвилину. Він зник з екранів радарів після зльоту відразу після 14:30 (07:30 за Гринвічем).

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама