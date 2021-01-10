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Авіакатастрофа в Індонезії: з'явилися нові подробиці

10 січня, 00:42

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Загиблі були громадянами Індонезії

На борту літака Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air, який розбився в Яванському морі на північ від Джакарти, знаходилося 62 пасажири і членів екіпажу. Всі вони були громадянами Індонезії.

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Про це повідомляє канал abc7NY.

За останньою інформацією, на борту літака, що розбився, перебували:

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  • 40 дорослих пасажирів;
  • семеро дітей;
  • троє немовлят;
  • шість членів екіпажу і шість додаткових членів екіпажу в якості пасажирів.

До слова, за даними Flightradar24, літак через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти спікірував в океан, втративши 10 000 футів висоти менше ніж за хвилину. Він зник з екранів радарів після зльоту відразу після 14:30 (07:30 за Гринвічем).

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Індонезія літак авіакатастрофа
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