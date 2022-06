Австралія передала Україні партію бронетранспортерів M113 (фото, відео)

Австралія вже передала Україні перші чотири із 14 обіцяних бронетранспортерів M113. Ця допомога є відповіддю на прямий запит Міноборони України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Австралії.

Перші чотири з 14 австралійських бронетранспортерів M113AS4 були завантажені в український вантажний літак минулого тижня та доставлені в Україну у межах пакета військової допомоги на суму 285 мільйонів доларів. До нього входять: бронетранспортери Bushmaster, гаубиці M777; протиброньове озброєння, боєприпаси, безпілотні літальні системи та ряд особистого спорядження.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз зазначив, що ця допомога є відповіддю на прямий запит Міноборони України.

The first of fourteen Australian Army M113AS4 Armoured Personnel Carriers bound for Ukraine being prepared at Joint Logistics UnitSouth East Queensland, Royal Australian Air Force Base Amberley. They are fitted with .50 calibre heavy machine guns.



Photos from @DefenceAustpic.twitter.com/eLIIxhi8kq