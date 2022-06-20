Австралія передала Україні партію бронетранспортерів M113 (фото, відео)

Ця допомога є відповіддю на прямий запит Міноборони України

Австралія відправила Україні бронетранспортери/Фото: колаж: "Сьогодні"

Австралія вже передала Україні перші чотири із 14 обіцяних бронетранспортерів M113. Ця допомога є відповіддю на прямий запит Міноборони України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Австралії.

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Деталі

Перші чотири з 14 австралійських бронетранспортерів M113AS4 були завантажені в український вантажний літак минулого тижня та доставлені в Україну у межах пакета військової допомоги на суму 285 мільйонів доларів. До нього входять: бронетранспортери Bushmaster, гаубиці M777; протиброньове озброєння, боєприпаси, безпілотні літальні системи та ряд особистого спорядження.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз зазначив, що ця допомога є відповіддю на прямий запит Міноборони України.

"Австралія, як і багато країн, засуджує триваючу необґрунтовану агресію Росії проти народу України. Наш народ підтримує Україну від самого початку цього конфлікту, і ми пишаємося тим, що можемо надати допомогу, таку як бронетранспортери, які прибули минулого тижня", — зазначив він.

The first of fourteen Australian Army M113AS4 Armoured Personnel Carriers bound for Ukraine being prepared at Joint Logistics UnitSouth East Queensland, Royal Australian Air Force Base Amberley. They are fitted with .50 calibre heavy machine guns.



Photos from @DefenceAustpic.twitter.com/eLIIxhi8kq — Ryan Chan (@ryankakiuchan) June 19, 2022

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Що таке M113AS4?

Бронетранспортер M113AS4 — це бойова броньована машина, призначена для транспортування піхотинців на полі бою.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що посол Німеччини назвала терміни постачання зброї Україні. Також ми писали, наскільки критично Україні бракує зброї.