Австралія ввела санкції проти коханки Путіна та його родичів

Мало не всі країни давлять на РФ обмеженнями, щоб вона припинила свої злочини в Україні

Проти коханки Путіна знову запровадили санкції/Фото: Sasha Mordovets/Getty Images, Contributor/Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Росія продовжує тонути в санкціях, які проти неї вводить мало не увесь світ через повномасштабне вторгнення в Україну. Цього разу нові обмеження ввела Австралія.

Про це йдеться на сайті уряду Австралії.

Реклама

Деталі

Уряд Австралії додав до санкційного списку ще 16 громадян Росії. Серед них — колишня олімпійська гімнастка Аліна Кабаєва, яка обіймає посаду голови правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії "Національна медіагрупа". Вважається, що вона коханка російського президента Володимира Путіна.

Окрім неї, під санкції потрапили племінники російського диктатора Михайло Путін і Роман Путін та його двоюрідний брат Ігор Путін.

До санкційного списку також потрапили:

Реклама

близький товариш Путіна, один із гаманців його оточення Олександр Плєхов;

син одного з близьких друзів Путіна Юрій Шамалов;

голова правління банку Росія Михайло Клішин;

гендиректор Росгеології Сергій Горьков;

девелопер Год Нісанов;

міністр будівництва Ірек Файзуллін;

міністр транспорту Віталій Савельєв;

міністр аграрної промисловості Дмитро Патрушев;

дитячий омбудсман Марія Львова-Бєлова;

олігархи Ігор Кєсаєв і Григорій Берьозкін;

президент концерну РТІ Системи Євгеній Новицький.

Медведєв погрожує Заходу війною через потужні санкції проти Росії

Санкції Європейського Союзу і США проти Росії надзвичайно тиснуть на країну-агресора. Через це РФ може оголосити про нову війну.

"Хотів би ще раз зазначити, що за певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli (лат. — привід для війни)", — заявив Медведєв.

Він зазначив, що нібито цинічна практика односторонніх обмежувальних заходів проти Росії, незаконність яких неодноразово підкреслювалася на всіх рівнях, схожа на оголошення економічної війни.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, як санкції за війну вже позначилися на росіянах. Також ми писали, що Норвегія завдала удару РФ по болючому місцю.