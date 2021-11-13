Азербайджан повідомив про поновлення обстрілів у Нагірному Карабаху

Втрат серед військовослужбовців нема

Збройні сили Вірменії відкрили вогонь. Колаж "Сьогодні".

Азербайджан заявив про поновлення обстрілів з боку Вірменії у напрямку Кельбаджарського району.

Про це пише прес-служба Міністерства оборони Азербайджану

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Подробиці

Збройні сили Вірменії відкрили вогонь із різнокаліберної стрілецької зброї, снайперських гвинтівок та гранатометів за позиціями військових Азербайджану. Втрат серед військовослужбовців нема.

Підрозділи Азербайджанської армії, зі свого боку, вживають усіх заходів для припинення провокації з боку Вірменії.

"Оперативна ситуація контролюється нашими підрозділами", – пише прес-служба.

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Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що поїздки офіційних осіб Вірменії до Нагірного Карабу перешкоджають нормалізації відносин.

Раніше ми повідомляли, що азербайджанський президент Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян висловилися про конфлікт у Нагірному Карабаху у ході своїх новорічних звернень.