Білорусь розпочала раптову перевірку армії та переміщення військової техніки

У країні почали перевозити велику кількість танків залізницею

Білорусь переміщує військову техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

Білоруська армія розпочала раніше неоголошену перевірку своїх Сил реагування, плануючи переміщення значної кількості військової техніки. Про це йдеться у заяві, опублікованій Міністерством оборони Білорусі.

"У Збройних силах Білорусі почалася раптова перевірка Сил реагування, в ході якої військові частини та підрозділи мають відпрацювати питання підготовки, виходу в призначені райони та виконання навчально-бойових завдань", – йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві зазначили, що мета перевірки – "оцінка готовності та здатності особового складу оперативно реагувати на можливу кризову ситуацію".

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Військові частини та підрозділи діятимуть у незнайомій місцевості у мінливій обстановці, йдеться у заяві.

Також Міноборони Білорусі опублікувало фотографії танків, що переміщують на залізничних платформах "в рамках перевірки".

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Небезпека удару з території Білорусі

Загроза ракетних ударів по військовій та цивільній інфраструктурі України з території Республіки Білорусь залишається реальною, заявив офіційний представник Міноборони України Олександр Мотузяник, повідомляє CNN.

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"Збройні сили Республіки Білорусь посилюють окремі підрозділи на білорусько-українському кордоні у Брестській та Гомельській областях. Надалі не виключено демонстративно-провокаційних дій вздовж державного кордону з Україною", – додав він.

За його словами, загроза з боку Білорусі ніколи не припинялася.

Як відомо, сьогодні російська армія використовує територію Республіки Білорусь як плацдарм для наступу на Україну. Власне, завдяки цьому російські підрозділи змогли так швидко з'явитися у передмісті столиці", – наголосив Мотузяник.

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