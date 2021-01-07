Більше Європи та менше Росії: У Білорусі оновили зображення державного герба

У Білорусі оновили зображення державного герба. Колір контуру Білорусі на державному гербі тепер золотий, а не зелений.

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Опублікований закон № 83-З про зміну закону "Про державні символи Республіки Білорусь", повідомляє національний правовий інтернет-портал.

Так, змінилося зображення зірки у верхній частині герба. У попередньому вигляді у неї були чіткі межі.

За словами міністра юстиції Білорусі Ігоря Слижевського, в такому вигляді зірка "більше застосовується в мілітаризованій символіці і має дещо войовничий характер". Коригуванню також піддалося зображення земної кулі на гербі.

"Те, як виконані на ньому паралелі і меридіани (....) У такому опуклому зображенні складається відчуття, що вони розміщені ніби над самою земною кулею, і вона виходить поміщеною в якусь клітку", – пояснив недоліки попереднього варіанту міністр.

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У нинішньому еталонному зображенні герба земна куля трохи повернута, тепер на ній більше Європи і менше Росії. Уточнені контури материків, змінився їхній колір.

Крім того, закон розширює використання державного прапора на масових заходах. У колишній редакції він міг використовуватися під час державних свят та святкових днів, а також при урочистих заходах, що проводяться державними органами та іншими організаціями, громадянами під час народних, трудових, сімейних свят та в інші пам'ятні дати.

Нагадаємо, директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що обраний професійним журі ескіз Великого Державного Герба був найкращим серед тих, які були надіслані на конкурс.

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