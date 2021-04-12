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Більшість жителів Киргизстану проголосували за посилення влади президента

12 квітня, 05:38

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Нову конституцію виніс на референдум сам президент

Більшість виборців Киргизстану (79,24%) проголосували за ухвалення нової конституції, згідно з якою значно посилюються президентські повноваження і країна з парламентсько-президентської стає президентською республікою.

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Про це свідчать дані підрахунку близько 95% бюлетенів на сайті ЦВК Киргизстану.

Проти посилення влади президента висловилися тільки 13,66% з тих, хто проголосував. Явка виборців на референдумі становила 36,25%.

Голова ЦВК Киргизстану Нуржан Шайлдабекова заявила, що остаточні результати референдуму повідомлять в найближчі 10-15 днів – за цей час будуть розглянуті всі скарги.

Зазначимо, нова конституція крім переходу більшої частини влади до президента передбачає також запровадження інституту Народного курултаю (Народних зборів) і скорочення кількості депутатів парламенту з 120 до 90 осіб.

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Ініціював зміну конституції чинний президент Садиров Жапаров.

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Найближчі парламентські вибори в Киргизстані можуть пройти восени.

Нагадаємо, в рамках конституційної реформи в Киргизстані, яку ініціювали після державного перевороту, можуть позбавити російську мову статусу офіційної.

У жовтні 2020 року Киргизстан охопили антиурядові протести, в результаті яких президент країни Сооронбай Жеенбеков пішов у відставку.

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