Вкрадена ікона повернеться до України: в Боснії назвали умову

Мілорад Додік сказав, коли Україна отримає назад 300-річну реліквію

Якщо Україна доведе, що шукала скандальну 300-річну ікону, яку співкерівник Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії, то зможе отримати її назад.

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Про це, як повідомляє Radio Slobodna Evropa, заявив сам Додік.

Він стверджує, що не отримав від української сторони відповідь на його запит про те, чи розшукувалася ікона після того, як була викрадена в Луганську. Крім того, йому не надали жодних даних щодо реліквії.

За його словами, Інтерпол також не має інформації про пошук ікони.

"Якщо Україна доведе, що просила про ікону до того дня, коли я зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, я прийму це і ми передамо її їм", – стверджує Додік.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що ікона потрапила до БіГ 2018 року, коли бойовики так званої "ЛНР" передали її керівнику Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської Душко Вукотичу.

Це суперечить версії представників Додіка, за словами яких, стародавня реліквія нібито 15 років належала родині з Республіки Сербської і тому могла бути украдена в окупованому Луганську.

Ми також писали, що посольство України направило запит до Міністерства закордонних справ Боснії і Герцеговини з проханням організувати в січні дві зустрічі, аби обговорити питання повернення ікони.

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