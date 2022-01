Британія хоче створити потрійний Союз із Польщею та Україною

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс розглядає можливість створення тристороннього союзу між Британією, Польщею та Україною.

Інформацію про це розмістив Порада з геостратегії Британії у своєму Twitter.

В опублікованому твіті представлена геополітична карта, на якій сформовано потрійну вісь між Лондоном, Варшавою та Києвом. В якості ворожих територій позначені Російська Федерація та Білорусь.

Інформацію про роботу над створенням потрійного союзу підтвердила і сама Ліз Трасс під час виступу в Інституті Лоуї, про що поінформував офіційний сайт уряду Британії.

"Ми зміцнюємо наше партнерство після переговорів на високому рівні у Лондоні у грудні та розвиваємо нові тристоронні зв'язки з Польщею та Україною", – заявила глава британського МЗС.

Також Трас висловила беззастережну підтримку Києву.

"Кремль не засвоїв уроків історії. Вони мріють відтворити Радянський Союз чи щось подібне до "Великої Росії", розділивши територію за етнічною та мовною ознакою. Вони заявляють, що хочуть стабільності, водночас намагаючись загрожувати та дестабілізувати інших. Ми знаємо, що лежить на цьому шляху, і які жахливі втрати у вигляді людського життя він принесе. Ось чому ми закликаємо президента Путіна утриматися та відступити від України, перш ніж він зробить велику стратегічну помилку", – заявила Трасс.

Як вважає міністр закордонних справ Британії, Україна – горда країна з багатовіковою історією.

"Вони і раніше піддавалися вторгненням – починаючи з татаро-монгольського ярма. Вони страждали від влаштованого державою голоду в 30-х роках минулого століття. Їхня стійкість заслуговує на захоплення. Якщо доведеться, українці будуть боротися, щоб захистити свою країну. Вторгнення Росії в Україну приведе тільки до затяжної війни, за прикладом радянсько-афганської війни чи конфлікту у Чечні", – додала Трасс.

Зазначимо, рада з геостратегії – це незалежна некомерційна організація, розташована у Вестмінстері.

Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new Trilateral between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn