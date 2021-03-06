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Були серйозні проблеми: лікарі повідомили про "побочку" COVID-вакцини Pfizer

6 березня, 03:14

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

МОЗ опублікував звіт по вакцинації

В Ізраїлі повідомили про серйозні побічні ефекти після щеплення від коронавірусу Pfizer.

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Згідно зі звітом Міністерства охорони здоров'я тільки 153 людини (0,032%) з більш ніж 4,7 млн людей мали будь-які серйозні побічні ефекти, передає The Jerusalem Post.

Після другої дози серйозні побічні ефекти були у 162 осіб з 3,4 млн вакцинованих.

Про які побічні ефекти повідомляли вакциновані:

  • проблеми з зором;
  • запалення легеневої плеври;
  • запалення серця;
  • серцевий напад;
  • ушкодження печінки.

Близько 62 осіб були госпіталізовані після отримання першої дози. 75% з них до щеплення мали супутні захворювання.

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Після другого щеплення 42 людини були госпіталізовані. Приблизно 487 осіб (після першого щеплення) і 250 (після другої) мали неврологічні проблеми.

Раніше дослідники з'ясували, що п'ята частина людей з коронавірусом страждає облисінням. При цьому більшому ризику піддаються жінки.

Також ми писали, що південноафриканський штам коронавірусу на дві третини знижує імунну відповідь у людей, вакцинованих препаратом компанії Pfizer.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Ізраїль вакцинація вакцина коронавірус
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