Були серйозні проблеми: лікарі повідомили про "побочку" COVID-вакцини Pfizer

В Ізраїлі повідомили про серйозні побічні ефекти після щеплення від коронавірусу Pfizer.

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Згідно зі звітом Міністерства охорони здоров'я тільки 153 людини (0,032%) з більш ніж 4,7 млн людей мали будь-які серйозні побічні ефекти, передає The Jerusalem Post.

Після другої дози серйозні побічні ефекти були у 162 осіб з 3,4 млн вакцинованих.

Про які побічні ефекти повідомляли вакциновані:

проблеми з зором;

запалення легеневої плеври;

запалення серця;

серцевий напад;

ушкодження печінки.

Близько 62 осіб були госпіталізовані після отримання першої дози. 75% з них до щеплення мали супутні захворювання.

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Після другого щеплення 42 людини були госпіталізовані. Приблизно 487 осіб (після першого щеплення) і 250 (після другої) мали неврологічні проблеми.

Раніше дослідники з'ясували, що п'ята частина людей з коронавірусом страждає облисінням. При цьому більшому ризику піддаються жінки.

Також ми писали, що південноафриканський штам коронавірусу на дві третини знижує імунну відповідь у людей, вакцинованих препаратом компанії Pfizer.

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