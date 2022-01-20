Колишній Папа Римський Бенедикт XVI замішаний у педофільському скандалі: всі подробиці

Бенедикта XVI звинуватили у бездіяльності у доповіді про насильство над дітьми

/ Фото: Reuters

Колишній Папа Римський Бенедикт XVI фігурує у доповіді про насильство над дітьми, опублікованій у Німеччині у четвер 20 січня. Повідомляється, що Бенедикт XVI знав про священиків, які чинили насильство над дітьми, коли він був архієпископом Мюнхена, повідомляє DW.

"Ми вважаємо, що його можна звинуватити у неправомірних діях у чотирьох випадках. Два з цих випадків стосуються зловживань, скоєних під час його перебування на посаді. В обох випадках обвинувачені залишалися служити пасторами", – заявив адвокат Мартін Пуш.

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Суть скандалу

За даними юридичної фірми Westphal Spilker Wastl, яка проводила розслідування, Бенедикту не вдалося запобігти жорстокому поводженню з неповнолітніми під час його перебування на посаді архієпископа Мюнхенського та Фрайзингського з 1977 по 1982 рік.

Усього фігурує чотири випадки, пов'язані з Бенедиктом. У двох випадках йдеться про священиків, яких за законом звинуватили у жорстокому поводженні з дітьми, але яким дозволили продовжити своє служіння у церкві.

Церква також не вживала офіційних дисциплінарних заходів щодо священнослужителів, і, ймовірно, їхнім жертвам не було надано жодної допомоги.

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Інша справа була пов'язана з відомим розбещувачем малолітніх Петером Х., якого в 1980 перевели з Ессена на заході Німеччини в Мюнхенську і Фрайзингську архієпископію, коли нею керував Бенедикт, тоді архієпископ Йозеф Ратцінгер.

Теперішнього мюнхенського архієпископа Рейнхарда Маркса також звинуватили в тому, що він не втрутився і не дав хід розслідуванню двох випадків жорстокого поводження з дітьми.

У звіті йдеться про щонайменше 497 випадків жорстокого поводження в Мюнхенській архієпископії в період з 1945 по 2019 рік. Воно здебільшого стосувалося дітей та юнаків.

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Ватикан висловив "шок та сором" у відповідь на викриття зловживань.

Опублікований звіт є останнім на цей момент скандалом з жорстоким поводженням з дітьми, що торкнулися католицької церкви.

Що відомо про Бенедикта XVI