Колишній Папа Римський Бенедикт XVI замішаний у педофільському скандалі: всі подробиці

Колишній Папа Римський Бенедикт XVI фігурує у доповіді про насильство над дітьми, опублікованій у Німеччині у четвер 20 січня. Повідомляється, що Бенедикт XVI знав про священиків, які чинили насильство над дітьми, коли він був архієпископом Мюнхена, повідомляє DW.
"Ми вважаємо, що його можна звинуватити у неправомірних діях у чотирьох випадках. Два з цих випадків стосуються зловживань, скоєних під час його перебування на посаді. В обох випадках обвинувачені залишалися служити пасторами", – заявив адвокат Мартін Пуш.
Суть скандалу
За даними юридичної фірми Westphal Spilker Wastl, яка проводила розслідування, Бенедикту не вдалося запобігти жорстокому поводженню з неповнолітніми під час його перебування на посаді архієпископа Мюнхенського та Фрайзингського з 1977 по 1982 рік.
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Усього фігурує чотири випадки, пов'язані з Бенедиктом. У двох випадках йдеться про священиків, яких за законом звинуватили у жорстокому поводженні з дітьми, але яким дозволили продовжити своє служіння у церкві.
Церква також не вживала офіційних дисциплінарних заходів щодо священнослужителів, і, ймовірно, їхнім жертвам не було надано жодної допомоги.
Інша справа була пов'язана з відомим розбещувачем малолітніх Петером Х., якого в 1980 перевели з Ессена на заході Німеччини в Мюнхенську і Фрайзингську архієпископію, коли нею керував Бенедикт, тоді архієпископ Йозеф Ратцінгер.
Теперішнього мюнхенського архієпископа Рейнхарда Маркса також звинуватили в тому, що він не втрутився і не дав хід розслідуванню двох випадків жорстокого поводження з дітьми.
У звіті йдеться про щонайменше 497 випадків жорстокого поводження в Мюнхенській архієпископії в період з 1945 по 2019 рік. Воно здебільшого стосувалося дітей та юнаків.
Ватикан висловив "шок та сором" у відповідь на викриття зловживань.
Опублікований звіт є останнім на цей момент скандалом з жорстоким поводженням з дітьми, що торкнулися католицької церкви.
Що відомо про Бенедикта XVI
- Папа Римський Бенедикт XVI, у світі Йозеф Ратцінгер, обіймав посаду голови католицької церкви з 2005 до 2013 року. Він змінив на папському престолі Івана Павла ІІ.
- Став першим Папою Римським німецького походження за останню майже тисячу років.
- Бенедикт XVI встановив рекорд довголіття серед Пап Римських. 4 вересня 2020 року, коли йому виповнилося 93 роки, 4 місяці і 19 днів, Бенедикт XVI став Папою, що прожив найдовше, побивши попередній рекорд.
- 11 лютого 2013 року Бенедикт XVI оголосив про рішення зректися престолу з 28 лютого через стан здоров'я, що погіршився.
- Він є третім Папою за всю історію католицької церкви (попередні зречення – папи Целестина V у 1294 році та папи Григорія XII у 1415 році) та першим за останні шістсот років, який зрікся престолу.
- Після свого відходу Бенедикт XVI першим в історії отримав титул почесного Папи або Папи Римського на спочинку.