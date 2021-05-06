Людство "стоїть на краю прірви", а Землі загрожує катастрофа – ООН

У 2020 році температура повітря стала вище на 3 градуси, а рівень моря – вище приблизно на 15 метрів

Температура Землі в 2020 році досягла рекордно високого рівня за 3 млн років, людство рухається до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуса до кінця сторіччя.

Реклама

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

За його словами, в минулому році температура стала вище на 3 градуси, а рівень моря – вище приблизно на 15 метрів.

"Відповідно до нинішнім зобов'язанням ми як і раніше рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуса до кінця сторіччя. Ми стоїмо на краю прірви", – сказав Гутерріш.

Він також підкреслив, що нинішніх зобов'язань країн зі скорочення викидів парникових газів недостатньо, щоб запобігти кліматичній катастрофі.

Реклама

"Але якщо ми будемо працювати спільно, ми можемо запобігти найгірші наслідки дестабілізації клімату і використовувати відновлення після пандемії, щоб встати на більш чистий і зелений шлях розвитку", – зазначив генсек ООН.

Раніше екологічна активістка Грета Тунберг розкритикувала світових лідерів за їх бездіяльність у боротьбі з кліматичними змінами.