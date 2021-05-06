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Людство "стоїть на краю прірви", а Землі загрожує катастрофа – ООН

6 травня, 20:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У 2020 році температура повітря стала вище на 3 градуси, а рівень моря – вище приблизно на 15 метрів

Температура Землі в 2020 році досягла рекордно високого рівня за 3 млн років, людство рухається до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуса до кінця сторіччя.

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Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

За його словами, в минулому році температура стала вище на 3 градуси, а рівень моря – вище приблизно на 15 метрів.

"Відповідно до нинішнім зобов'язанням ми як і раніше рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 2,4 градуса до кінця сторіччя. Ми стоїмо на краю прірви", – сказав Гутерріш.

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Він також підкреслив, що нинішніх зобов'язань країн зі скорочення викидів парникових газів недостатньо, щоб запобігти кліматичній катастрофі.

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"Але якщо ми будемо працювати спільно, ми можемо запобігти найгірші наслідки дестабілізації клімату і використовувати відновлення після пандемії, щоб встати на більш чистий і зелений шлях розвитку", – зазначив генсек ООН.

Раніше екологічна активістка Грета Тунберг розкритикувала світових лідерів за їх бездіяльність у боротьбі з кліматичними змінами.

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