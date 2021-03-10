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Чорногорія посилила карантин: що потрібно знати українському туристу

10 березня, 22:40

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Тепер у розташовані біля моря Будву, Тіват, Херцег-Нові просто так не потрапиш

Міністерство охорони здоров‘я Чорногорії з 10 березня посилило карантинні заходи у низці общин, де особливо поширений COVID-19.

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Про це повідомляє посольство України в цій балканській державі.

Посилення карантину відбудеться у приморських општинах (общинах) – Будва, Тіват, Херцег-Нові, Ульцинь та Котор, а також у розташованих далі від моря општинах Подгориця, Нікшич, Цетіне, Плужине, Бар, Плевля.

Обмеження стосуються заборони роботи закладів харчування, торгових та спортивних центрів, роботи шкіл і дитячих садків, відвідування парків. При цьому забороняється в‘їзд та виїзд з цих општин без належних підстав.

Для в‘їзду в Чорногорію з України необхідно мати:

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  • ПЦР-тест, зроблений за 48 годин, або
  • тест на антитіла (класа IgC), зроблений не пізніше 30 днів, або
  • підтвердження доказу вакцинації другою дозою вакцини, щонайменше за 7 днів до в‘їзду.
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При цьому в‘їзд з сусідніх Албанії, Боснії та Герцеговини, Косово, Сербії та Хорватії здійснюється без обмежень.

Нагадаємо, в листопаді-2020 влада Чорногорії посилювала карантинні обмеження через зростання випадків зараження коронавірусом.

Однак влітку-2020 Чорногорія спростила в'їзд українським туристам.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Чорногорія карантин громада коронавірус

Джерело: Сьогодні

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