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Що задумав Лукашенко? Білорусь переміщує бронетехніку поруч з Україною (відео)

3 квітня, 14:41

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Від села Моталь, де помітили військову техніку, до українського кордону менш ніж 50 кілометрів

Поки Україна і західні партнери спостерігають за тим, як Росія стягує війська в прикордонні регіони та окупований Крим, рух бронетехніки помітили і в сусідній Білорусі.

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Про це повідомили в соцмережах.

На відео, знятому в Брестській області, можна нарахувати не менш як 13 бронемашин піхоти і чотирьох військових вантажівок, які проїхали в районі села Моталь, розташованого на відстані менш ніж 50 кілометрів від українського кордону.

До того ж, в російської Тюмені зняли перекидання військової техніки на західному напрямку – тобто, в бік України.

На опублікованих кадрах можна впізнати два десятка БМП, не менш ніж шість самохідних артилерійських установок, близько 20 вантажівок та іншу бронетехніку.

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Цікаво, що розпізнавальні знаки на техніці були зафарбовані.

Нагадаємо, що раніше зрадник України, кримський колабораціоніст і депутат Держдуми РФ Андрій Козенко запропонував ввести на Донбас російські війська для "захисту" місцевих жителів і росіян.

Однак вчора в розмові з президентом України Володимиром Зеленським його американський колега Джо Байден запевнив у тому, що не залишить Україну наодинці з агресією Кремля.

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