Що задумав Лукашенко? Білорусь переміщує бронетехніку поруч з Україною (відео)

Поки Україна і західні партнери спостерігають за тим, як Росія стягує війська в прикордонні регіони та окупований Крим, рух бронетехніки помітили і в сусідній Білорусі.
Про це повідомили в соцмережах.
На відео, знятому в Брестській області, можна нарахувати не менш як 13 бронемашин піхоти і чотирьох військових вантажівок, які проїхали в районі села Моталь, розташованого на відстані менш ніж 50 кілометрів від українського кордону.
До того ж, в російської Тюмені зняли перекидання військової техніки на західному напрямку – тобто, в бік України.
На опублікованих кадрах можна впізнати два десятка БМП, не менш ніж шість самохідних артилерійських установок, близько 20 вантажівок та іншу бронетехніку.
Цікаво, що розпізнавальні знаки на техніці були зафарбовані.
Нагадаємо, що раніше зрадник України, кримський колабораціоніст і депутат Держдуми РФ Андрій Козенко запропонував ввести на Донбас російські війська для "захисту" місцевих жителів і росіян.
Однак вчора в розмові з президентом України Володимиром Зеленським його американський колега Джо Байден запевнив у тому, що не залишить Україну наодинці з агресією Кремля.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк