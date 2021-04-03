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Что задумал Лукашенко? Беларусь перемещает бронетехнику рядом с Украиной (видео)

3 апреля, 14:41

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

От села Моталь, где заметили военную технику, до украинской границы меньше 50 километров

Пока Украина и западные партнеры наблюдают за тем, как Россия стягивает войска в приграничные регионы и оккупированный Крым, движение бронетехники заметили и в соседней Беларуси.

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Об этом сообщили в соцсетях.

На видео, снятом в Брестской области, можно насчитать не менее 13 бронемашин пехоты и четырех военных грузовиков, которые проехали в районе села Моталь, расположенного на расстоянии менее 50 километров от украинской границы.

Кроме того, в российской Тюмени засняли переброску военной техники в западном направлении – то есть, в сторону Украины.

На опубликованных кадрах можно узнать два десятка БМП, не менее шести самоходных артиллерийских установок, около 20 грузовиков и другую бронетехнику.

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Любопытно, что опознавательные знаки на транспортируемой технике были закрашены.

Напомним, что ранее предавший Украину крымский коллаборационист и депутат Госдумы РФ Андрей Козенко предложил ввести на Донбасс российские войска для "защиты" местных жителей и россиян.

Однако вчера в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским его американский коллега Джо Байден заверил в том, что не оставит Украину один на один с агрессией Кремля.

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