Дороги перекриті розпеченою лавою, люди заблоковані у будинках: в Індонезії прокинувся вулкан

Під час виверження вулкана постраждала 41 особа

Евакуацію мешканців ускладнює перекрита розпеченим вулканічним попелом одна з доріг. Колаж "Сьогодні"

Внаслідок виверження вулкана Семеру на індонезійському острові Ява загинула одна людина, ще понад 40 постраждали.

Про це повідомляє Channel News Asia.

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Деталі

Деякі місцеві жителі не встигли евакуюватися та виявилися заблокованими у будинках.

Як повідомив заступник голови адміністрації округу Масдар, при виверженні вулкана постраждала 41 особа. Вони отримали опіки різного ступеня важкості. Крім того, є загиблий. Він мешкав в окрузі Лумаджангу.

Через стрімкий рух лави місцеві жителі виявилися заблокованими в будинках та будинках. Для їх евакуації влада залучає гелікоптери. Крім того, евакуацію мешканців ускладнює перекрита розпеченим вулканічним попелом одна з доріг та повністю знищений міст у цьому районі.

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16.50

BPBD Provinsi Jatim dan BPBD Lumajang teleh menuju lokasi untuk melakukan assesment dan evakuasi warga di sekitar Gunung Semeru. Silahkan mention jika ada yang dilokasi @PRB_BNPB pic.twitter.com/DYj8qIW23u - jogjaupdate.com (@JogjaUpdate) December 4, 2021

Нагадаємо, влада Іспанії обмежила польоти цивільних літаків над Канарами через виверження вулкана Кумбре-В'єха. Деякі рейси на острів Пальма було скасовано вранці 23 вересня.

На південному заході Ісландії після серії підземних поштовхів в ніч на суботу, 20 березня, почалося виверження вулкана Фаградалсф'ялл за 40 км від столиці країни Рейк'явіка.