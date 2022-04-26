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Ердоган: Стамбул може стати місцем переговорів Зеленського та Путіна

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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26 квітня, 16:57
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Підсумок розмови президента Туреччини із російським колегою
Зліва направо – Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган, Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Зліва направо – Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган, Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

За підсумками телефонної розмови президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з президентом РФ Володимиром Путіним знову прозвучала пропозиція про двосторонні переговори лідерів країн, що воюють.

Про це повідомляє турецька агенція "Анадолу".

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Що відомо

Як повідомили в Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини, Ердоган у бесіді з Путіним заявив, що збереження позитивного настрою на мир між РФ та Україною, що намітилося під час переговорів у Стамбулі, відповідає інтересам усіх сторін.

"Ердоган знову озвучив ідею проведення зустрічі президентів РФ та України як важливого етапу стамбульського переговорного процесу. Турецький лідер підкреслив значущість припинення вогню, дієвості гуманітарних коридорів та безпечної евакуації із зон бойових дій", – зазначає агентство.

Також турецький лідер виступив за якнайшвидше припинення бойових дій, які несуть у собі загрозу шкоди інтересам усіх сторін.

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Реакція

  • Реакції Кремля на пропозицію про зустріч із лідером України поки що не було.
  • Як відомо, раніше президент України Володимир Зеленський пропонував переговори на території заблокованого армією РФ Маріуполя.
  • На прес-конференції у київському метро президент України розповів, які питання передусім порушив би під час зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.
  • Сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав таку пропозицію "театральним жестом", по суті відкинувши таку можливість. Також не розглядає Москва кандидатуру на посередника між Києвом та Москвою.

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