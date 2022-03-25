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Це не прийнятно! Культурний центр РФ в Ізраїлі засудив війну в Україні

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25 березня, 20:37
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Ізраїль засудив вторгнення Російської Федерації до України
Культурний центр РФ у Ізраїлі виступив проти війни. Колаж "Сьогодні"
Культурний центр РФ у Ізраїлі виступив проти війни. Колаж "Сьогодні"

Культурний центр Росії в Ізраїлі засудив військовий напад окупантів України.

Про це йдеться у їхній спільній заяві на сторінці Google у коментарі до адреси Центру.

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Деталі

"У зв'язку з тим, що наша сторінка у Фейсбуці повністю контролюється співробітниками ФСБ, ми змушені опублікувати це звернення тут. Для нас усіх це було не простим рішенням, і після багатьох днів обговорень співробітниками Російського Культурного Центру при Посольстві РФ у державі Ізраїль одноголосно ухвалено рішення : Ми – співробітники Культурного центру, вчителі російської школи при Культурному центрі, а також частина дипломатичного корпусу Посольства РФ в Ізраїлі категорично засуджуємо дії нашого Уряду та Президента Російської Федерації щодо України – як незалежної Держави", – йдеться у повідомленні.

Як вважають у Центрі, "війна, яку розв'язала верхівка нашої держави, є безпрецедентним актом агресії над братнім народом".

"Актом, який не можна вже порівняти навіть із фашистською агресією 41-45 рр. Знищення пам'яток культури, освітніх установ, житлових кварталів та цивільної інфраструктури є нічим іншим – як геноцидом. І ми більше не можемо з цим миритися! Ми не можемо миритися з тим , Що верхівка нашої країни, керуючись лише особистими інтересами та поглядами втоптує в бруд нашу багатовікову культуру, дружні та братерські стосунки із сусідськими народами", – йдеться у повідомленні.

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Культурний центр Росії звернувся із закликом, що вони більше не можуть миритися з тим, що, "використовуючи стіни Культурного Центру – обителі російської культури, яка повинна нести культуру в маси, співробітники ФСБ ведуть пропагандистську та колабораціоністську діяльність. Підживлюють "п'яту колону" Ізраїлю. Створивши мережу пропагандистів, виплачуючи їм гонорари з бюджету Культурного центру, співробітники ФСБ розповсюджують фейкові новини та пропагандистські гасла".

"Це неприйнятно! Ми заявляємо! Російський Культурний центр, всі його співробітники, вчителі та працівники російської школи, а також частина дипломатичного корпусу РФ – проти братовбивчої війни. Тим більше, коли ця війна ведеться нелюдськими методами. Нинішня війна в Україні ведеться не заради безпеки нашої держави, не заради "повернення" спірних територій, або захоплення ресурсів. Це війна – війна божевільної частини російського уряду проти українців. Це війна заради особистих амбіцій. Культурний центр РФ в Ізраїлі не може подібну мету назвати нічим іншим, крім "неонацизму" " і геноцид! Закликаємо всіх наших співгромадян, де б ви не знаходилися, докласти максимум зусиль для припинення цього геноциду! Закликаємо всіх небайдужих росіян не допустити закріплення за найбагатшою, багатовіковою російською культурою асоціації з фашизмом і неонацизмом! І зробити все можливе, щоб зупинити хаос", – додали до Центру.

Ізраїль виступив із вимогою до Росії

Ізраїль засуджує вторгнення Російської Федерації в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід, повідомляє МЗС Ізраїлю.

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"Воно (вторгнення. – Ред.) позбавлене будь-якого виправдання, і ми закликаємо Росію припинити обстріли та атаки та вирішити цей конфлікт за столом переговорів", – сказав Яїр Лапід.

За його словами, Ізраїль зробить усе можливе, щоб "допомогти досягти мирного рішення":

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125
4
Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
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Артилерія Артилерія
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Засоби ППО Засоби ППО
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8
РСЗВ РСЗВ
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9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
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