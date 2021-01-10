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Глава ВООЗ закликав багаті країни поділитися вакциною з COVAX

10 січня, 08:41

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Тедрос Гебреісус неодноразово закликав виробників вакцин насамперед поставляти свою продукцію через COVAX

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала багаті держави поділитися вакциною з COVAX ("Ковакс"), метою якого є забезпечення на засадах справедливості всіх країн вакциною від коронавірусу.

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Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус в Twitter.

"Я закликаю виробників вакцини COVID-19 приділяти пріоритетну увагу поставкам через COVAX. Країни, у яких є контракти на поставку більшої кількості вакцин, ніж їм необхідно, повинні негайно передати їх COVAX і припинити укладення двосторонніх угод", – заявив він.

Глава ВООЗ неодноразово закликав виробників вакцин від COVID-19 насамперед поставляти свою продукцію через COVAX – програму міжнародного співробітництва, спрямовану на справедливий розподіл щеплень по всьому світу.

Зараз, як заявляв Гебреісус, 42 країни світу починають кампанії з вакцинації безпечними і ефективними препаратами, з них 36 країн з високим рівнем доходу і шість – із середнім.

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Раніше Україна отримала від фонду COVAX офіційне схвалення запиту на отримання восьми мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Також ми писали, що Україна попросила у Канади допомогу в отриманні вакцини від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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ВООЗ вакцинація вакцина COVID-19 COVAX
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