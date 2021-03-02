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Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потоп

2 березня, 17:50

Віталій Семченко Віталій Семченко

Причиною цього можуть стати глобальні кліматичні зміни

Глава католицької церкви Франциск передбачив новий всесвітній потоп через кліматичні зміни.

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Про це повідомляє Daily Mail.

За словами Папи Римського, якщо лідери країн не відреагують на глобальне потепління – танення льодовиків і зміни температур – то на світ чекає катастрофа.

"Всесвітній потоп станеться, якщо ми продовжимо йти тим же шляхом", – вважає він.

Франциск також нагадав, що в Біблії Ной пережив потоп завдяки своїй чесноті. Тому, вважає понтифік, владі необхідно насамперед розібратися з корупцією і несправедливістю в своїх країнах.

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Глава церкви зазначив, що історія про потоп може і бути міфом, але вона служить гарним прикладом того, як Бог може обрушити свій гнів за гріхи людей.

Як повідомлялося раніше, Ватикан, де минулого місяця почалася кампанія з імунізації від COVID-19, пригрозив звільненням тим, хто відмовиться від уколу без поважних причин.

Також ми писали, що 79-річна Вів'єн Вествуд роздяглася, щоб привернути увагу до теми зміни клімату.

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Ватикан Папа Римський клімат потоп глобальне потепління
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