Гнів Божий: Папа Римський передбачив новий всесвітній потоп

Глава католицької церкви Франциск передбачив новий всесвітній потоп через кліматичні зміни.
Про це повідомляє Daily Mail.
За словами Папи Римського, якщо лідери країн не відреагують на глобальне потепління – танення льодовиків і зміни температур – то на світ чекає катастрофа.
"Всесвітній потоп станеться, якщо ми продовжимо йти тим же шляхом", – вважає він.
Франциск також нагадав, що в Біблії Ной пережив потоп завдяки своїй чесноті. Тому, вважає понтифік, владі необхідно насамперед розібратися з корупцією і несправедливістю в своїх країнах.
Глава церкви зазначив, що історія про потоп може і бути міфом, але вона служить гарним прикладом того, як Бог може обрушити свій гнів за гріхи людей.
Як повідомлялося раніше, Ватикан, де минулого місяця почалася кампанія з імунізації від COVID-19, пригрозив звільненням тим, хто відмовиться від уколу без поважних причин.
Також ми писали, що 79-річна Вів'єн Вествуд роздяглася, щоб привернути увагу до теми зміни клімату.
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