Гола напівмавпа: Путін з'явиться на обкладинці відомого французького журналу (фото)

Журнал побачить світ вже 2 березня

На обкладинці Путін буде зображений у вигляді голої мавпи/Фото: колаж: "Сьогодні"

Наступний номер відомого французького сатиричного видання Charlie Hebdo ("Шарлі Ебдо") вийде із карикатурою на президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться на сторінці журналу в Facebook.

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Деталі

На обкладинці Путін буде зображений у вигляді голої напівмавпи, яка своїми маленькими геніталіями нависає над кнопкою, яка дозволяє запустити ядерну зброю.

"На шляху до 21 століття!", — підписано карикатуру.

Номер журналу вийде у середу, 2 березня.

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Санкції від BMW для РФ

Концерн BMW зупиняє виробництво своїх автомобілів на калінінградському заводі "Автотор". Крім того, припиняються постачання машин на російський ринок.

"У зв'язку з поточною геополітичною ситуацією ми зупинимо наше місцеве виробництво та експорт на російський ринок до подальшого повідомлення", — заявили в концерні.

Крім того, у BMW не виключають зупинку виробництва й на інших заводах компанії через збій ланцюжків постачання та закриття ряду постачальників в Україні.

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