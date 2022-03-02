Гола напівмавпа: Путін з'явиться на обкладинці відомого французького журналу (фото)

Наступний номер відомого французького сатиричного видання Charlie Hebdo ("Шарлі Ебдо") вийде із карикатурою на президента РФ Володимира Путіна.
Про це йдеться на сторінці журналу в Facebook.
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На обкладинці Путін буде зображений у вигляді голої напівмавпи, яка своїми маленькими геніталіями нависає над кнопкою, яка дозволяє запустити ядерну зброю.
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"На шляху до 21 століття!", — підписано карикатуру.
Номер журналу вийде у середу, 2 березня.
Санкції від BMW для РФ
Концерн BMW зупиняє виробництво своїх автомобілів на калінінградському заводі "Автотор". Крім того, припиняються постачання машин на російський ринок.
"У зв'язку з поточною геополітичною ситуацією ми зупинимо наше місцеве виробництво та експорт на російський ринок до подальшого повідомлення", — заявили в концерні.
Крім того, у BMW не виключають зупинку виробництва й на інших заводах компанії через збій ланцюжків постачання та закриття ряду постачальників в Україні.