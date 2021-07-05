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Гарячі райдужні прапори і танці гомофобів: в Грузії зірвали ЛГБТ-марш (фоторепортаж)

5 липня 2021 17:02

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Протестувальники проти "Маршу гідності" прийшли на місце імовірної ходи на декілька годин раніше за активістів і влаштували погром

У протистоянні грузинських ЛГБТ і радикалів перемогли останні. Фото: колаж "Сьогодні"

У протистоянні грузинських ЛГБТ і радикалів перемогли останні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Грузії, де зараз проходить тиждень на підтримку людей ЛГБТК +, скасували марш рівності, який мав відбутися в центрі столиці.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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Агресивні грузини побили працівників як мінімум семи телеканалів. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Агресивні грузини побили працівників як мінімум семи телеканалів. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

"Марш гідності" представники грузинських секс-меншин хотіли провести о 17:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом), однак заворушення охопили Тбілісі вже після полудня.

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Представники ультраправих рухів "Союз православних батьків" і "Грузинський марш" за підтримки релігійних парафіян і радикальних гомофобів стали нападати на журналістів і опозицію.

Протест під офісом грузинського ЛГБТ-руху. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Протест під офісом грузинського ЛГБТ-руху. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Зокрема, вони розгромили намети опозиціонерів, які домагалися проведення дострокових виборів. До слова, їх було встановлено задовго до прайду.

Пізніше нападу піддалися журналісти, які прибули на місце погрому – мовляв, за "пропаганду збоченого способу життя" в медіа. В результаті постраждали представники як мінімум сімох різних видань.

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Гей-прайд в Грузії намагаються провести з 2006 року. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Гей-прайд в Грузії намагаються провести з 2006 року. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Поліція також була присутня біля парламенту, але без підтримки спецпідрозділів вони не змогли впоратися з натовпом праворадикалів.

Крім того, погромники добралися до офісів ЛГБТ-організації Tbilisi Pride, що виступала організатором "Маршу гідності" – вони вилізли на балкон, зірвали райдужні прапори і спалили їх. Також вони провели акцію біля офісу громадського руху "Ганьба".

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На цьому тлі поліція попросила скасувати ходу у Тбілісі, аргументувавши це неможливістю забезпечення безпеки учасників.

В результаті Tbilisi Pride довелося піти на цю вимогу. Однак активісти звинуватили поліцію в бездіяльності щодо захисту ЛГБТ-спільноти, а уряд – у підтримці ненависницьких настроїв в суспільстві.

При цьому президент Саломе Зурабішвілі відкрито виступила на підтримку ЛГБТ і прайду.

"Насильство неприпустиме! Я засуджую сьогоднішні події і прояв будь-яких форм насильства, переслідування людей за інакомислення або гендерну ідентичність. Кожен має право здійснювати своє конституційне право і свободу вираження поглядів", – йдеться в її заяві.

Скасування маршу противники ЛГБТ зустріли танцями в центрі Тбілісі.

Грузинські гомофоби святкують скасування ЛГБТ-ходи в Тбілісі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Грузинські гомофоби святкують скасування ЛГБТ-ходи в Тбілісі. Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze

Нагадаємо, в червні під Офісом президента України в Києві відбулася акція ЛГБТ-спільноти проти свавілля радикалів і нападів організованих злочинних угруповань на активістів.

А на травневому мітингу на підтримку української активіста Сергія Стерненко, навпаки, скандал викликав прапор ЛГБТ на одній з учасниць.

Що ще обговорюють в Україні та світі 5 липня, дивіться у відеосюжеті:

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