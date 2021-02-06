Держпереворот в М'янмі: військові наказали заблокувати Twitter і Instagram, протести тривають

У п'ятницю, 5 лютого, в М'янмі, де стався державний переворот, жителям країни обмежили доступ до інтернету.

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Про це повідомляє АP.

Що сталося?

1 лютого майже 300 обраних депутатів від партії Національної ліги за демократію Аунг Сан Су Чжі оголосили себе єдиними законними представниками народу. Вони попросили міжнародного визнання як уряду країни.

Обрані депутати повинні були 1 лютого зайняти свої місця на новій сесії парламенту після листопадових виборів, коли військові оголосили про прихід до влади на рік.

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Військові звинуватили Су Чжі і її партію в бездіяльності в зв'язку з їх скаргами на те, що вибори в листопаді минулого року були затьмарені шахрайством, хоча виборча комісія заявила, що не знайшла жодних доказів на підтримку цих тверджень.

В результаті перевороту затримали 134 посадові особи та 18 незалежних активістів. Пізніше деякі з них були звільнені.

Зокрема, затримали старшого помічника Су Чжі, Він Хтейна. Він сказав журналістам в телефонній розмові, що його заарештовують за підбурювання до заколоту, що тягне за собою максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Су Чжі і президент Він Мьїн також перебувають під домашнім арештом і звинувачуються в незначних правопорушення, які багато хто вважає просто прикриттям для їх затримання.

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Реакція жителів країни

У п'ятницю противники перевороту і арештів зібралися біля вікон і на балконах Янгона, щоб влаштувати какофонію шуму на знак протесту. А наступного дня пройшли одні з найбільших вуличних протестів проти захоплення влади.

Головною вулицею Янгона пройшли близько 1000 протестувальників, серед них були студенти і фабричні робітники. Вони були зустрінуті більше 100 поліцейськими в спецодязі.

Учасники акції протесту марширували, піднявши руки вгору, утворюючи трипалі салюти, символ непокори. Демонстрація закінчилася мирно, про зіткнення не повідомлялося.

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Натовп скандував – "Військова диктатура повинна впасти" і "Геть диктатуру".

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Протести в М'янмі, 2021 рік / Фото: Reuters

Обмеження доступу до інтернету

Багато користувачів Мережі скаржаться на повільне зникнення послуг. Воно посилилося до ранку, 6 лютого.

Широке відключення відбулося слідом за постановою уряду в п'ятницю про блокування Twitter і Instagram. У ній йшлося про те, що через ці соцмережі поширюють фальшиві новини.

Лондонська служба, яка відстежує збої в роботі і відключення інтернету Netblocks, повідомила що "в даний час діє майже повне відключення інтернету" в М'янмі, при цьому кількість підключень впала до 16% від нормального рівня.

Великий оператор мобільного зв'язку Telenor Myanmar, підтвердив інформацію, що отримав наказ заблокувати Twitter і Instagram.

"Це підриває громадське обговорення і право людей на те, щоб їхні голоси були почуті", – заявив представник оператора.

Блокування комунікацій – яскраве нагадування про минуле. Адже протягом попередніх п'яти десятиліть військового правління М'янми країна була ізольована в міжнародному масштабі.

Як повідомлялося раніше, українцям рекомендують поки не їздити до М'янми через оголошення надзвичайного стану в цій країні.

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