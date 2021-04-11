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Грузія майже через рік вирішила повернути посла до Києва через "спільні виклики"

11 квітня, 01:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Грузії стурбовані загостренням ситуації на Донбасі

Грузія має намір повернути в Україну свого посла Теймураза Шарашенідзе, який був відкликаний для консультацій ще в травні 2020 року, у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі і стягуванням Росією військ до українських кордонів.

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Про це заявили в МЗС Грузії, передає грузинський "Перший канал".

Прес-секретар відомства Марі Нарчемашвілі зазначила, що посла повернуть до Києва найближчим часом.

"Поточна ситуація навколо України, так само як і порядок денний відносин між двома країнами, спільні виклики, які стоять перед Україною і Грузією, а також ситуація в галузі безпеки в регіоні в цілому, природно, вимагають присутності на місці глави грузинської місії", – заявила вона.

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Нарчемашвілі уточнила, що про заміну посла не йдеться і в Київ повернеться відкликаний в травні посол Теймураз Шарашенідзе.

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Нагадаємо, близько року тому грузинська влада заявила, що відкликає свого посла з України, після того як екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі був призначений головою Виконкому реформ. Президент Володимир Зеленський тоді заявив, що вважає такий крок Тбілісі помилкою.

Зазначимо, останнім часом підтримувані Росією бойовики не припиняють обстріли на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння, українська армія чи не щодня зазнає втрат. Тим часом РФ перекидає війська до кордону з Україною.

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