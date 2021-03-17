Грузія занурилася в пітьму: в більшій частині країни зникло світло

В Грузію припинилися поставки електроенергії з Туреччини

Пізно ввечері 16 березня у населених пунктах більшої частини Грузії зникла електрика. Світло згасло зокрема й у Тбілісі, Кутаїсі, Батумі і Поті.

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Про це повідомляє Sputnik Georgia.

У Державній електросистемі країни заявили, що причиною відключення електроенергії майже по всій Грузії стала проблема з великою лінією електропередач "Месхеті", що зв'язує електросистеми Грузії і Туреччини, яка поставляє їй електрику.

"Через відключення 400-кіловатної лінії електропередач "Месхеті", що зв'язує електросистеми Грузії і Туреччини, був перерваний імпорт електроенергії з Туреччини, і електропостачання було відключене в більшій частині країни", – йдеться в заяві.

Зараз ведуться роботи з усунення проблеми, подача електроенергії поступово відновлюється. Державна електросистема Грузії вже вибачилася перед жителями країни за доставлені незручності.

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Нагадаємо, в Україні наприкінці січня через негоду були знеструмлені 68 населених пунктів у п'яти областях.

Ми також повідомляли, що Грузія з 1 березня відкрила повітряні кордони для українців – щоб відвідати цю країну, потрібен свіжий негативний ПЛР-тест на коронавірус, ще один доведеться здати по прильоту.

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