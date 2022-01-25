Хакери атакували "БелЖД", щоб зупинити Путіна – які вимоги висунули

Мета атаки – уповільнити роботу залізничної мережі, заявляють хакери

Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Хакерська група "Кіберпартизани" заявила про атаку на комп'ютерну мережу "Білоруської залізниці" для запобігання перекиданню російських військ.

Про це вони повідомили у Telegram.

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"БелЖД" (укр. Білоруська залізниця – Ред.) за командою терориста Лукашенка (самопроголошеного президента – Ред.) у ці дні пропускає окупаційні війська (російські війська під виглядом навчань – Ред.) на нашу землю. У рамках кіберкампанії "Пекло" ми зашифрували основну частину серверів, баз даних та робочих станцій "БелЖД" з метою уповільнити та порушити роботу дороги. Бекапи знищені", – йдеться у повідомленні.

Як доказ успішності атаки хакери виклали скрини з сервера бекапів (резервна копія) у процесі їх знищення. Крім того, у заяві "Кіберпартизан" наголошується, що вони залишили недоторканою "автоматику та системи безпеки, щоб уникнути аварійних ситуацій".

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Водночас хакери висунули умови, за яких готові передати ключі шифрування: це зупинка перекидання російських військ на територію Білорусі та звільнення 50 політв'язнів.

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