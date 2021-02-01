Іран запустив нову ракету-носій: відео випробувань

Ракета-супутник "Зульджанах" здатна доставити супутник масою до 220 кг на висоту до 500 км

Іранські військові провели запуск своєї нової ракети-носія, вперше при цьому використавши для цієї мети тверде паливо.

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Про це повідомляє IRNA.

Запуск ракети "Зульджанах" відбувся вдень 1 лютого військовими космічного угруповання Міністерства оборони і підтримки збройних сил Ісламської республіки.

За словами речника міністерства Ахмада Хоссейні, ракета складається з трьох ступенів – два з них працюють на твердопаливному двигуні й один – на рідкопаливному.

Ракета здатна доставити супутник масою до 220 кг на висоту до 500 км.

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"Після дослідних випробувань і стабілізації технології ця ракета буде готова для виведення діючих супутників на орбіту, а її основні особливості полягають у скороченні витрат і збільшенні швидкості досягнення цілей, що реально завдяки можливості запуску з мобільної платформи", – додав Хоссейні.

Варто зазначити, що це не перша створена іранцями ракета-носій. У минулому ця країна вже запускала ракети в космос.

Нагадаємо, раніше цьогоріч Іран відновив збагачення урану до 20% – це вшестеро вище, ніж було встановлено укладеною в 2015 році ядерною угодою. Західні країни вже засудили рішення Тегерана.

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