Ізраїль завдав потужного авіаудару за позиціями сирійської армії в районі Дамаска: що сталося

В результаті ракетних ударів серед військових Сирії є загиблий і поранені

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У Сирії заявили про серію ракетних ударів ВПС Ізраїлю за цілями в районі Дамаску. Сирійські ППО спробували відбити атаку та збили кілька ракет. Newsru.co.il з посиланням на Сірійське інформагентство SANA.

Що сталося насправді

О 00:56 Ізраїль завдав авіаударів із повітряного простору Лівану за цілями в районі Дамаска. Це стало відповіддю на ракетні пуски територією Ізраїлю.

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У ряді населених пунктів на півночі Ізраїлю спрацювала система "Цева пеклом", що попереджає про ракетний обстріл. ЦАХАЛ повідомляє, що зафіксовано пуск ракети з сирійської території. У результаті сирійська ракета вибухнула в повітрі, система ізраїльської ПРО не була задіяна.

У відповідь на це Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по сирійському радару та зенітним батареям.

При авіаударі у відповідь загинув один сирійський військовослужбовець, не менше п'яти військових отримали поранення.

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"У відповідь на зенітну ракету, випущену раніше із Сирії, ми щойно завдали удару по батареях "земля-повітря" в Сирії, включаючи радари та зенітні установки" , – йдеться у повідомленні ЦАХАЛу Twitter .

Ізраїль регулярно проводить атаки на Сирію, метою яких є воєнізовані структури, що підтримуються Іраном, найбільш відомою серед яких є ліванська терористична організація "Хезболла".

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