Війни не буде? В Ізраїлі оцінили ймовірність нападу Путіна на Україну

Глава МЗС Ізраїлю заспокоїв заявою

Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Глава Міністерства закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід вважає, що ситуація між Україною та Російською Федерацією не загострюватиметься найближчим часом.

Про це повідомляє Axios.

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"На цей момент оцінка (Ізраїлю. – Ред.) така, що ми не побачимо насильницької конфронтації найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось розпочнеться світова війна", – сказав Лапід.

Він зазначив, що Ізраїль перебуває у складній ситуації, оскільки друга за величиною єврейська громада у світі – в РФ, а п'ята – в Україні.

"Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи", – сказав він.

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Лапід додав, що найближчими днями має намір поспілкуватися зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Глава ізраїльського МЗС також стурбований тим, що напруженість між Україною та РФ відвертає увагу від переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, які відбуваються у Відні.

"Нам би хотілося, щоб США приділили цьому питанню більш пильну увагу, щоб запобігти небезпечним речам", – сказав Лапід.

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