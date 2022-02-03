Війни не буде? В Ізраїлі оцінили ймовірність нападу Путіна на Україну

Глава Міністерства закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід вважає, що ситуація між Україною та Російською Федерацією не загострюватиметься найближчим часом.
Про це повідомляє Axios.
"На цей момент оцінка (Ізраїлю. – Ред.) така, що ми не побачимо насильницької конфронтації найближчим часом. Я також не думаю, що там ось-ось розпочнеться світова війна", – сказав Лапід.
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Він зазначив, що Ізраїль перебуває у складній ситуації, оскільки друга за величиною єврейська громада у світі – в РФ, а п'ята – в Україні.
"Ми зобов'язані діяти з обережністю щодо російсько-української кризи", – сказав він.
Лапід додав, що найближчими днями має намір поспілкуватися зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.
Глава ізраїльського МЗС також стурбований тим, що напруженість між Україною та РФ відвертає увагу від переговорів з Іраном щодо ядерної угоди, які відбуваються у Відні.
"Нам би хотілося, щоб США приділили цьому питанню більш пильну увагу, щоб запобігти небезпечним речам", – сказав Лапід.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 115-тисячну армію. Наразі ймовірність значної ескалації низька, проте все може змінитися будь-якої миті.
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- Журналіст Дмитро Гордон вважає, що однією з провокацій президента РФ може бути підрив житлового будинку в Донецьку чи Луганську. Президент РФ застосовує "кагебешні методи".
- А ексглава Закарпатської облдержадміністрації та колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль заявив, що господар Кремля не забув про проєкт "Новоросія".