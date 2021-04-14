Ізраїльське судно атакували ракетами біля берегів ОАЕ

В Аравійському морі біля берегів емірату Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) невідомі здійснили ракетну атаку на ізраїльське торгове судно.
Про це повідомив ліванський телеканал Al Mayadeen з посиланням на неназвані джерела.
За даними телеканалу, корабель Hayburn був атакований ракетою з дистанційним управлінням, яка могла бути запущена з іншого судна або безпілотника.
У результаті атаки команда судна не постраждала, але корабель отримав пошкодження і йому довелося перервати плавання і зайти в порт для огляду і ремонту.
Тим часом у Армії оборони Ізраїлю відмовилися коментувати повідомлення про атаку на ізраїльський корабель біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів, заявивши, що "не коментують повідомлення в іноземних ЗМІ".
За неофіційною інформацією, Ізраїль підозрює в атаці Іран.
Напередодні Іран офіційно звинуватив Ізраїль у причетності до аварії на ядерному об'єктів Натанзі, заявивши що встановлено особу людини, яка її спровокувала.
Нагадаємо, наприкінці березня Збройні сили Ірану завдали ракетного удару по вантажному кораблю Ізраїлю в Аравійському морі.
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