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Ізраїльське судно атакували ракетами біля берегів ОАЕ

14 квітня, 05:31

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

В Армії оборони Ізраїлю відмовилися коментувати повідомлення про атаку, але джерела стверджують, що ізраїльтяни підозрюють Іран

В Аравійському морі біля берегів емірату Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) невідомі здійснили ракетну атаку на ізраїльське торгове судно.

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Про це повідомив ліванський телеканал Al Mayadeen з посиланням на неназвані джерела.

За даними телеканалу, корабель Hayburn був атакований ракетою з дистанційним управлінням, яка могла бути запущена з іншого судна або безпілотника.

У результаті атаки команда судна не постраждала, але корабель отримав пошкодження і йому довелося перервати плавання і зайти в порт для огляду і ремонту.

Тим часом у Армії оборони Ізраїлю відмовилися коментувати повідомлення про атаку на ізраїльський корабель біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів, заявивши, що "не коментують повідомлення в іноземних ЗМІ".

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За неофіційною інформацією, Ізраїль підозрює в атаці Іран.

Напередодні Іран офіційно звинуватив Ізраїль у причетності до аварії на ядерному об'єктів Натанзі, заявивши що встановлено особу людини, яка її спровокувала.

Нагадаємо, наприкінці березня Збройні сили Ірану завдали ракетного удару по вантажному кораблю Ізраїлю в Аравійському морі.

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Ізраїль Іран ОАЕ атака судно
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