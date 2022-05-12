Канада евакуює з Польщі українських біженців

Люди, які мають канадську візу, зможуть незабаром полетіти до країни

Українських біженців евакуюють до Канади/Фото: колаж: "Сьогодні"

Уже незабаром Канада організує три чартерні рейси для українських біженців, які зараз перебувають у Польщі.

Про це повідомляє CBC News.

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Деталі

Літаки вилетять з Варшави та попрямують у Вінніпег (23 травня), Монреаль (29 травня) і Галіфакс (2 червня). До Канади зможуть прилетіти близько 900 українців, по 300 осіб на рейс.

Оттава домовилася з приватним перевізником про проведення перельотів і оплатить рахунок. За словами джерела, місця будуть розподілятися безплатно в порядку живої черги. Спробувати зарезервувати місце зможуть тільки українці, які отримали візу в рамках нового дозволу на поїздки в надзвичайних ситуаціях між Канадою та Україною (AVUCU).

Незабаром власники віз отримають на свою електронну адресу лист з інструкцією про реєстрацію в чергу на рейс.

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Після прибуття в Канаду українцям, у яких немає місця для проживання, буде запропоновано безоплатне житло до 14 днів.

Допомога біженцям у Канаді

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував гуманітарну допомогу біженцям з України. Вона передбачає:

чартерні рейси з Європи до Канади для українців;

грошову підтримку для задоволення основних потреб на перший час після приїзду;

безкоштовне розміщення в готелі на термін до двох тижнів.

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