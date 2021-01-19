Канада відновлює польоти Boeing 737 Max

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Міністерство транспорту Канади дозволило повернутися до виконання комерційних польотів в країні літакам моделі Boeing 737 MAX.

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20 січня буде оприлюднено оновлене повідомлення для льотчиків, яким зараз заборонено комерційне використання літака цієї моделі, повідомляє прес-служба міністерства транспорту Канади.

"Міністерство транспорту Канади видало Boeing 737 MAX директиву про льотної придатності. В ній визначені модифікації, які повинні бути зроблені з літаком до того, як його використання буде відновлено в канадському авіаційному просторі. Цим процес перегляду міністерством літака завершено", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, польоти Boeing-737 Mаx призупинили у всьому світі в березні 2019 роки після двох авіакатастроф.

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У березні 2019 року за катастрофу літака цієї моделі авіакомпанії Ethiopian Airlines загинули 157 осіб.

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У жовтні 2018 року жертвами аварії Boeing 737 Max індонезійської компанії Lion Air стали 189 осіб.

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