Канада ввела додаткові санкції проти 18 громадян Росії та Білорусі

У МЗС країни заявили, що ці особи є близькими соратниками двох режимів

У Канаді заявили, що не відмовляться від притягнення до відповідальності Володимира Путіна. / Фото: Колаж: Сьогодні

Канада оголосила про запровадження додаткових санкцій проти 18 громадян Росії та Білорусі у відповідь на вторгнення Росії в Україну та підтримку війни білоруським режимом.

Про це сказала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє МЗС Канади.

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Санкції Канади

"Санкції накладуть обмеження на дев'ять росіян та дев'ять білорусів за те, що вони сприяли та допустили порушення суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Ці особи є близькими соратниками російського та білоруського режимів", – зазначили у МЗС.

Також там заявили, що Канада не відмовиться від притягнення до відповідальності президента РФ Володимира Путіна та його помічників за їхні кричущі та незаконні дії.

Як йдеться в заяві, країна твердо підтримує Україну:

"Канада продовжує стежити за ситуацією та вивчати варіанти нових заходів щодо подальшого ослаблення здатності російського режиму вести війну".

Нагадаємо, 6 квітня посли країн Євросоюзу мають намір зібратися для обговорення чергових санкцій проти Росії. За інформацією Financial Times, європейці можуть заборонити закупівлю російської нафти та газу.

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