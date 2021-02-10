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Катастрофа МАУ в Ірані могла бути невипадковою: спецслужби отримали секретний запис

10 лютого, 11:28

Віталій Семченко Віталій Семченко

На плівці глава МЗС Ірану обговорює навмисність збиття літака

Канадські спецслужби отримали запис, який може доводити, що знищення літака авіакомпанії МАУ в Ірані могло бути навмисним.

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Про це повідомляє CBC News.

На плівках людина, схожа на міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа, каже, що є "тисяча можливостей" для пояснення катастрофи літака, включаючи навмисний напад за участю двох або трьох "впроваджених агентів".

Дипломат також стверджує, що правда про катастрофу літака "ніколи не буде розкрита на найвищому рівні уряду та збройних сил Ірану".

"Є причини, за якими дані ніколи не будуть розкриті. Вони не скажуть ні нам, ні будь-кому іншому, бо, якщо вони це зроблять, це відкриє деякі двері в системи оборони країни", – говорив Заріф.

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За інформацією CBC News, спеціальний радник канадського прем'єр-міністра у справі щодо розслідування катастрофи рейсу PS752 Ральф Гудейл підтвердив, що владі відомо про цей запис і що його копію вона отримала ще в листопаді 2020-го.

Гудейл також додав, що файл містить конфіденційну інформацію, тому публічне коментування деталей може поставити під загрозу життя фігурантів записів.

Пасажирський лайнер МАУ, на борту якого знаходилися 176 осіб, в тому числі 11 українських громадян, був збитий під час вильоту з Тегерана до Києва 8 січня. Відповідальність за те, що трапилося, взяли на себе іранські військові, пояснивши це помилкою і назвавши винним оператора ракетної системи, який нібито порушив правила ведення вогню "без отримання дозволу".

Всі подробиці в спецтемі Катастрофа українського літака МАУ в Ірані

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