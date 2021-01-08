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До світу обличчям: Кім Чен Ин змінює орієнтацію Північної Кореї

8 січня, 11:58

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Правитель вирішив направити КНДР на "всебічне розширення та розвиток зовнішніх зв'язків"

Північна Корея повинна зайнятися "всебічним" розширенням зовнішні зв'язків з навколишнім світом, заявив на минулому з'їзді Трудової партії Кореї голова КНДР Кім Чен Ин.

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Про це, посилаючись на державні корейські ЗМІ, повідомляє Yonhap.

В опублікованій доповіді йдеться, що курс на поліпшення відносин з іншими країнами Ин визначив на третій день VIII з'їзду своєї партії, який пройшов 7 січня о Пхеньяні.

"Декларується загальна орієнтація і політична позиція нашої партії стосовно всебічного розширення і розвитку зовнішніх зв'язків", – пише видання ..

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Зазначається, що також розглядалося питання відносин з Південною Кореєю "відповідно до вимог ситуації та змін часу". Однак чи передбачає "розвиток зовнішніх зв'язків" покращення загострених останнім часом відносин між Пхеньяном і Сеулом, не вказано.

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Не згадувалася й інша важлива для КНДР тема – ядерні переговори з США і перемога демократа Джо Байдена на президентських виборах у Сполучених Штатах. Допускається, що подробиці політичної позиції Пхеньяна будуть розкриті найближчими днями, коли буде опублікований повний текст засідань.

Нагадаємо, що останнього рік ситуація на Корейському півострові була непростою. Загострення призвело до вбивства південнокорейського чиновника на кордоні двох держав, за що Кім Чен Ин вибачився перед сусідами.

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КНДР Кім Чен Ин Північна Корея
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