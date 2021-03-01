Китай принизив дипломатів із США і Японії: брали з дупи мазки на COVID-19

Уряд Японії звернувся до влади Китаю з офіційним проханням припинити піддавати принизливим тестам на COVID-19 японських громадян, які перебувають на карантині чи в'їжджають до Піднебесної.
Про це, як повідомляє агентство Kyodo, 1 березня заявив головний секретар Кабінету міністрів Кацунобу Като.
Токіо направив своє звернення Пекіну через посольство Японії в КНР після того, як деякі японці повідомили про "психологічний стрес" через ректальні мазки, які їх змусили здавати в Китаї.
При цьому китайська влада не інформувала Японію про зміну своїх політик щодо забору аналізів і проведення ПЛР-тестів на COVID-19.
Като підкреслив, що такий метод не використовується більше ніде в світі і Токіо й надалі вимагатиме звільнити японців від такої принизливої процедури.
Варто зазначити, що декілька днів тому з аналогічною вимогою до Пекіну звернулися і США, заявивши, що китайська влада зобов'язали американських дипломатів, співробітників Госдепартаменту, здавати анальні мазки для COVID-тесту.
"Ми отримали запевнення від МЗС КНР, що це було помилкою і що дипломатичний персонал звільнений від цієї вимоги про тестування. Ми проінструктували персонал відмовлятися від такого тесту, якщо про це попросять, як це робилося раніше", – цитує CNN своє джерело в Держдепі.
Після цього офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзян спростував цю заяву.
"Китай ніколи не вимагав від дислокованого в Китаї дипломатичного персоналу США здавати аналізи мазків з анального каналу", – сказав він.
Варто зазначити, що раніше деякі китайські ЗМІ повідомили, що в Пекіні і провінції Циндао на сході КНР дійсно ввели практику забору ректальних мазків.
Як пояснили в Національній комісії охорони здоров'я КНР, такий тест проводився шляхом введення ватної палички на 3-5 см в пряму кишку і легкого повороту перед тим, як її дістати. Нібито такий метод більш точний, ніж мазок з носа або горла. Однак пізніше це не рекомендували для масового застосування.
Нагадаємо, раніше уряд Китаю відмовився надавати експертам ВООЗ інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом.
Також повідомлялося про те, що в Китаї викрили масштабну мережу з продажу підробленої вакцини від коронавірусу.
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