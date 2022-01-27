КНДР запустила невідомі снаряди у бік Японського моря

Корейська Народно-Демократична Республіка здійснила запуск невідомих снарядів в напрямку Японського моря. Це шості випробування цього року.
Про це повідомляє Yonhap.
Деталі
Запущені два снаряди, імовірно, є балістичними ракетами малої дальності. Вони впали за межами виняткової економічної зони Японії.
Далі по темі
За інформацією джерела в уряді Японії, зараз профільні міністерства і відомства займаються збором і аналізом інформації, пов'язаної з цим запуском. Інформації про збитки через запуск немає.
Довідка
Як пише Wikipedia, балістичні ракети малої дальності — ракети дальністю дії від 500 до 1000 кілометрів. Можуть оснащуватися ядерною боєголовкою.
Перша балістична ракета класу Фау-2 (V-2) була розроблена в Німеччині в 1940-х роках і вперше запущена 3 жовтня 1942 року. Перше її бойове застосування відбулося 8 вересня 1944 року.
Читайте також
- Росіяни таємно везуть на кордон ракети, які дістають до Києва.
- Раніше Путін пригрозив НАТО через ракети в Україні.