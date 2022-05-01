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Коли ми купуємо енергію у Росії, ми фінансуємо війну. Ключові заяви світових лідерів 1 травня

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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1 травня, 20:40
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Країни готові запровадити більш жорстокі санкції проти Росії, щоб швидше закінчити війну
Джо Байден, Папа Римський Франциск, Еммануель Макрон / Колаж "Сьогодні"
Джо Байден, Папа Римський Франциск, Еммануель Макрон / Колаж "Сьогодні"

Більшість країн продовжують підтримувати Україну та спрямовують військову, а також гуманітарну допомогу. Представники держав стверджують, що готові запровадити жорсткіші санкції проти Росії.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші заяви світових політиків за 1 травня про Україну.

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США

Президент США Джо Байден заявив, що світ має притягувати Росію до відповідальності за жорстоке вторгнення.

"Так само, як Путін вирішив розпочати це жорстоке вторгнення, він міг ухвалити рішення припинити його. Росія є агресором, і світ повинен і притягуватиме Росію до відповідальності", – сказав президент США.

Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск повідомив, що він переживає за Маріуполь та думає про страждання українського народу.

"Я страждаю і плачу, думаючи про страждання українського народу, і особливо про найслабших – старих і дітей. Є навіть жахливі повідомлення про те, що дітей виганяють та депортують. Мої думки звертаються до українського міста Маріуполя, "місто Марії", яке було варварськи розбомблено та зруйновано", – каже він.

Фінляндія

За словами прем'єр-міністра Фінляндії Санна Маріна , країна готова запровадити більш жорсткі санкції проти Росії, щоб швидше покласти край війні.

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"Фінляндія готова запровадити все жорсткіші санкції проти Росії, щоб покласти край війні в Україні. Україні також буде надано підтримку у війні та допомогу у її відновленні. Коли ми купуємо енергію у Росії, ми фінансуємо війну", – каже прем'єр-міністр.

Франція

Президент Франції Еммануель Макрон обіцяє продовжувати підтримувати Україну та передавати військову техніку.

"Висловив бажання продовжувати працювати на захист суверенітету та територіальної цілісності України. Наша підтримка у військовій техніці триватиме, наша гуманітарна допомога також уже понад 615 тонн техніки", – каже президент Франції.

Великобританія

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також пообіцяв, що країна й надалі надаватиме військову та гуманітарну допомогу.

"Великобританія продовжуватиме надавати військову та гуманітарну допомогу, щоб надати українцям обладнання, необхідне для захисту. Я більше, ніж будь-коли, відданий зміцненню України та забезпеченню невдачі Путіна", – стверджує Борис Джонсон.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 1 травня
1
Особовий склад 23 500
Особовий склад
2
Літаки 192
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1026
Танки
5
ББМ 2471
ББМ
6
Артилерія 451
Артилерія
7
Засоби ППО 80
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 245
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1709
Транспорт
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