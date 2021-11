Колапс у Китаї: небувалий снігопад накрив Пекін (відео)

Через погодні умови в країні оголосили "помаранчеве" попередження

Похолодання спостерігається від Пекіна до Шанхаю. Фото: колаж "Сьогодні"

У столиці Китаю Пекіні випав сніг на 23 дні раніше, ніж зазвичай. Також там помітно похолоднішало.

Про це повідомляє Reuters.

Національний метеорологічний центр прогнозує снігові бурі на північному сході Китаю, причому в деяких регіонах випаде 45 міліметрів снігу за 24 години.

Snowball fight in Beijing, #China as northern part of country gets its first snow storm this year, a month early: pic.twitter.com/TlLwrI5TE9 - Joyce Karam (@Joyce_Karam) November 8, 2021

За даними погодної агенції, похолодання також охопило територію від Пекіна до Шанхаю та Гуанчжоу, внаслідок чого температура в неділю знизилася на цілих 14 градусів за Цельсієм.

Сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоб побачити засніжене Заборонене місто та інші туристичні місця.

Зовнішній снуfall поїздки 2022 Winter Olympics host city Beijing: Пейзаж, місто приходить до host 2022 Winter Olympics, тяжкий unexpected early snowfall for theseson over the weekend. Маючи один від одного до вулиць, що покриті в білій, rezidents play в snow around the metropolis. pic.twitter.com/QdgA2vH8tB - World News 24 (@DailyWorld24) November 8, 2021

#RT @XHNews : China's capital of Beijing embraced its first snow this winter on Saturday, with snow-covered parks drawing visitors to enjoy the picturesque scenes. #GLOBALink pic.twitter.com/ktuMA7A0US - Tony De Vos (@milou1st) November 8, 2021

Снігова буря паралізувала Пекін

За даними VOA, через снігову бурю в Пекіні було закрито декілька ділянок автомагістралей.

Зупинено автобусне сполучення більш ніж за 160 маршрутами та скорочено кількість рейсів у двох великих аеропортах міста.

Швидкісні поїзди в Тяньцзінь і Шанхай були скасовані або затримані.

