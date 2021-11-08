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Колапс у Китаї: небувалий снігопад накрив Пекін (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
8 листопада, 11:18
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Через погодні умови в країні оголосили "помаранчеве" попередження
Похолодання спостерігається від Пекіна до Шанхаю. Фото: колаж "Сьогодні"
Похолодання спостерігається від Пекіна до Шанхаю. Фото: колаж "Сьогодні"

У столиці Китаю Пекіні випав сніг на 23 дні раніше, ніж зазвичай. Також там помітно похолоднішало.

Про це повідомляє Reuters.

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Національний метеорологічний центр прогнозує снігові бурі на північному сході Китаю, причому в деяких регіонах випаде 45 міліметрів снігу за 24 години.

За даними погодної агенції, похолодання також охопило територію від Пекіна до Шанхаю та Гуанчжоу, внаслідок чого температура в неділю знизилася на цілих 14 градусів за Цельсієм.

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Сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоб побачити засніжене Заборонене місто та інші туристичні місця.

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Снігова буря паралізувала Пекін

  • За даними VOA, через снігову бурю в Пекіні було закрито декілька ділянок автомагістралей.
  • Зупинено автобусне сполучення більш ніж за 160 маршрутами та скорочено кількість рейсів у двох великих аеропортах міста.
  • Швидкісні поїзди в Тяньцзінь і Шанхай були скасовані або затримані.

Раніше ми повідомляли, що у Південній Африці вдарили морози та випав сніг.

Також нагадаємо, Буковель засипає першим снігом.

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