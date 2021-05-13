Комбінація вакцин від коронавірусу загрожує побічними ефектами – дослідження

Фото: REUTERS/Ammar Awad
Змішування різних вакцин від коронавірусу збільшує побічні ефекти. Вчені перевірили можливість комбінації препаратів Pfizer і AstraZeneca.
Про це повідомляє ВBC з посиланням на дані дослідження, проведеного Оксфордським університетом.
Згідно з даними дослідження, дорослі з більшою ймовірністю повідомлятимуть про легкі і помірні побічні ефекти після змішування двох вакцин проти коронавірусу.
При комбінуванні повідомлялося про наступні побічні ефекти:
- головний біль;
- озноб;
- нездужання.
Всі побічні реакції були недовгими і жодних інших проблем зі здоров'ям у пацієнтів не було.
У дослідження взяли участь 830 добровольців віком старше 50 років.
Раніше Європейське агентство з лікарських засобів повідомило, що вакцини проти коронавірусу, які використовують технологію мРНК, такі як Pfizer/BioNTech і Moderna, здатні "нейтралізувати" індійський варіант COVID-19.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу