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Комбінація вакцин від коронавірусу загрожує побічними ефектами – дослідження

13 травня, 16:32

Денис Беспалов Денис Беспалов

Вчені оцінили наслідки від змішування COVID-вакцин AstraZeneca і Pfizer

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Змішування різних вакцин від коронавірусу збільшує побічні ефекти. Вчені перевірили можливість комбінації препаратів Pfizer і AstraZeneca.

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Про це повідомляє ВBC з посиланням на дані дослідження, проведеного Оксфордським університетом.

Згідно з даними дослідження, дорослі з більшою ймовірністю повідомлятимуть про легкі і помірні побічні ефекти після змішування двох вакцин проти коронавірусу.

При комбінуванні повідомлялося про наступні побічні ефекти:

  • головний біль;

  • озноб;
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Фото: колаж "Сьогодні"
  • нездужання.

Всі побічні реакції були недовгими і жодних інших проблем зі здоров'ям у пацієнтів не було.

У дослідження взяли участь 830 добровольців віком старше 50 років.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів повідомило, що вакцини проти коронавірусу, які використовують технологію мРНК, такі як Pfizer/BioNTech і Moderna, здатні "нейтралізувати" індійський варіант COVID-19.

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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