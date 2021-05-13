Комбінація вакцин від коронавірусу загрожує побічними ефектами – дослідження

Вчені оцінили наслідки від змішування COVID-вакцин AstraZeneca і Pfizer

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Змішування різних вакцин від коронавірусу збільшує побічні ефекти. Вчені перевірили можливість комбінації препаратів Pfizer і AstraZeneca.

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Про це повідомляє ВBC з посиланням на дані дослідження, проведеного Оксфордським університетом.

Згідно з даними дослідження, дорослі з більшою ймовірністю повідомлятимуть про легкі і помірні побічні ефекти після змішування двох вакцин проти коронавірусу.

При комбінуванні повідомлялося про наступні побічні ефекти:

головний біль;

озноб;

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нездужання.

Всі побічні реакції були недовгими і жодних інших проблем зі здоров'ям у пацієнтів не було.

У дослідження взяли участь 830 добровольців віком старше 50 років.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів повідомило, що вакцини проти коронавірусу, які використовують технологію мРНК, такі як Pfizer/BioNTech і Moderna, здатні "нейтралізувати" індійський варіант COVID-19.

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