Кораблетроща в Нігерії: 140 осіб зникли безвісти

Розраховане на перевезення 80 осіб судно взяло на борт удвічі більше пасажирів

У Нігерії сталася трагедія/Фото: REUTERS/Afolabi Sotunde

Близько 140 осіб зникли безвісти, і принаймні одна людина загинула в результаті корабельної аварії, що сталая в середу, 26 травня, в Нігерії. Всього на борту перебувало близько 160 пасажирів.

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Про це з посиланням на агентство AFP повідомляє видання Teraz.sk.

"Рятувальна операція триває, але поки ми витягли з води тільки 22 живих і одне тіло. Ми все ще кажемо про 140 зниклих безвісти пасажирів", – сказав місцевий чиновник.

На думку влади, судно мало зазнати кораблетрощі під час рейсу, оскільки було перевантажене. Воно вміщало всього близько 80 осіб, а на борту перебувало до 160. Окрім того, на борту було кілька мішків з піском з місцевого золотого рудника.

Як пише видання, кораблетрощі в Нігерії через перенаселеність або погане обслуговування є досить звичайним явищем у сезон дощів. На початку травня в результаті аналогічного інциденту потонуло близько 30 осіб.

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Нагадаємо, в Нігерії човен, на борту якої помістилися близько 40 осіб, перекинувся неподалік міста Кано. Поліцейське змогли врятувати всього трьох потерпілих.

Також повідомлялося, що біля берегів Нігерії пірати захопили у полон шістьох українських моряків.