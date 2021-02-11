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Коронавірус "народився" ще раніше, аніж вважалося: розслідування ВООЗ в Китаї

11 лютого, 07:41

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Пекін заперечує, що COVID-19 почав поширюватися ще в жовтні 2019 року

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, які з січня розслідували походження коронавірусу SARS-CoV-2 в Китаї, допускають, що він міг з'явитися набагато раніше, аніж вважається.

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Про це пише The Wall Street Journal.

За офіційною версією, перший пацієнт з виявленим штамом вірусу був виявлений у місті Ухань, розташованому в провінції Хубей, 8 грудня 2019 року. Однак в ВООЗ припускають, що 90 осіб, яких госпіталізували в центральному Китаї з симптомами коронавірусу за два місяці до цього, теж були заражені.

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Щоб підтвердити цю теорію, організація запропонувала китайській владі перевірити зразки крові у ширшого кола населення. Але дозволу від Пекіна поки що не надходило.

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Водночас тестування деяких з цих 90 пацієнтів не виявило у них антитіл до COVID-19. Втім, відтоді минуло вже понад року, а строк життя антитіл залишається питанням до кінця не вивченим.

За словами голови групи китайських експертів в делегації ВООЗ Ляня Ваняня, цих людей перевіряли і не виявили доказів того, що вірус з'явився до грудня 2019 року.

Нагадаємо, що цього тижня делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я завершила своє розслідування питання походження коронавірусу. Глава групи відповів на питання про лабораторну появу COVID-19 та зараження від кажана.

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Тим часом в Сполучених Штатах заявили, що очікують на повноцінну доповідь і заздалегідь не роблять висновків про розслідування.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Китай ВООЗ коронавірус COVID-19 Ухань
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