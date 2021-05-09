Жахіття всередині пандемії. В Індії препарати від COVID-19 викликали спалах "чорного грибка"

В Індії у перехворілих на COVID-19 зафіксували спалах мукоромікозу – медики вважають, що це через стероїди, які знижують імунітет

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

В Індії терапія, яка придушує імунітет проти коронавірусної інфекції, призвела до спалаху рідкісної хвороби – мукоромікозу. Смертність від неї становить близько 50%.

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Про це повідомляє BBC.

Медики повідомляють про серію випадків хвороби серед перехворілих на ковід. Лікування "чорного грибка" занадто дороге для небагатих пацієнтів. Наприклад, лікарня Сіон у Мумбаї повідомила про 24 випадки за останні два місяці, тоді як за останній рік було всього шість.

11 пацієнтам довелося втратити око, 6 померли. Більшість пацієнтів – діабетики середнього віку, у них виявили грибок через два тижні після одужання від COVID-19.

Також спалахи були в Мумбаї, Бангалорі, Хайдарабаді, Делі та Пуні.

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"Ми вже спостерігаємо тут два-три випадки на тиждень. Це жахіття всередині пандемії", – сказала лікар Ренука Бреду.

Що відомо про "чорний грибок"?

Інфекція вражає носові пазухи, мозок та легені й може бути небезпечною для життя діабетиків або людей зі слабким імунітетом. Лікарі вважають, що хвороба може бути викликана препаратами, життєво необхідними для лікування тяжкохворих на COVID-19.

Ці стероїди зменшують запалення легень і, мабуть, допомагають запобігти пошкодженням, які можуть виникнути в режимі активної боротьби з коронавірусом. Але також вони знижують імунітет і підвищують рівень цукру в крові. Вважається, що падіння імунітету може спровокувати випадки мукормікозу.

Пацієнти, які страждають на грибкову інфекцію, зазвичай мають симптоми закладеності носа і кровотечі з носа, пухлину і біль в оці, опущення повік, нечіткість зору і, нарешті, його втрату. Навколо носа можуть бути чорні ділянки шкіри.

Нагадаємо, захворюваність на ковід в Індії продовжує бити рекорди – минулого тижня в країні оновили вже два світові максимуми хворих за добу.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про гуманітарну допомогу Індії, де триває COVID-апокаліпсис.

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