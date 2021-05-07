Коронавірус у кожного другого і 163 смертей на годину. Що коїться в індійському COVID-пеклі?

Штат Гоа став "рекордсменом" за кількістю позитивних тестів на вірус, зданих за одну добу – їх виявилося більше половини, але все може бути ще гірше

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

Захворюваність на коронавірус в Індії продовжує бити рекорди – цього тижня в країні оновили вже два світових максимуми хворих на добу.

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Тим часом Австралія зважилася прийняти своїх громадян, які застрягли в індійському COVID-пеклі, через тиждень після введеної заборони їм повертатися.

Сайт "Сьогодні" продовжує стежити за спробами індійців взяти під контроль другу хвилю епідемії коронавірусу і реакцією світу на це.

Пробили COVID- "стелю"

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я Індії, в країні продовжує зростати захворюваність на COVID-19 – 6 травня зафіксували 414 188 нових випадків інфікування. Це новий світовий рекорд і майже на 2 тис. більше, ніж напередодні.

Отже, сукупна кількість хворих за весь час епідемії становить майже 21,5 млн осіб.

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Крім того, кількість смертей від COVID-19 за минулу добу збільшилася на 3915 і тепер перевищує 234 тис. Отже, напередодні від інфекції або супутніх хвороб щогодини вмирали понад 163 осіб.

Загалом за минулий тиждень в цій країні зареєстрували 1,57 млн випадків захворювання і трохи більш як 15,1 тис. смертей.

Станом на сьогодні хоча б одну вакцину отримали майже 165 млн індійців.

Коронавірус у кожного другого

Кожен другий ПЛР-тест на коронавірус, який був зданий в штаті Гоа 6 травня, виявився позитивним.

Посилаючись на міністра охорони здоров'я штату Вішваджіта Рейну, CNN повідомляє, що позитивними цього дня виявилися 51,4% тестів. Це абсолютний рекорд для Індії.

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Оскільки це лише офіційні дані, насправді хворих може бути ще більше.

На цьому тлі Рейн не виключив введення в Гоа режиму повної ізоляції.

"Це те, що необхідно зробити зараз ... Ми зіткнулися з проблемою браку медичного кисню та з іншими проблемами. Нам потрібно знизити відсоток позитивних результатів. Це єдиний шлях вперед", – вважає міністр.

За даними Бюро інформації та друку Гоа, станом на 6 травня в штаті провели близько понад 690 тис. тестів.

Англія стурбована індійської мутацією

Відомства з охорони здоров'я Великої Британії внесли один з різновидів індійського штаму коронавірусу до списку тих, що "викликають стурбованість".

Про це повідомили в службі громадської охорони здоров'я Англії, пояснивши таке рішення широким розповсюдженням варіанту B.1.617.2 в Сполученому Королівстві.

За даними відомства, за останній тиждень кількість інфікованих індійської мутацією збільшилася з 202 до 520. В основному її фіксують в Лондоні і місті Болтон на північному заході Англії. Близько половини випадків при цьому пов'язані з контактом з подорожуючими особами.

У службі громадської охорони здоров'я дійшли висновку, що цей варіант поширюється швидше "оригінальної" версії вірусу. Інші характеристики вірусу ще досліджуються.

"Наразі є недостатньо доказів, аби стверджувати, що будь-який з виявлених в Індії варіантів викликає важчий перебіг захворювання або знижує ефективність вакцин", – йдеться в заяві службі громадської охорони здоров'я.

Австралія скасовує "расистську" заборону

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив про те, що громадянам країни дозволять повернутися з Індії – до кінця місяця в цю країну направлять три чартерних рейси для репатріації австралійців.

Як повідомляє Associated Press, з 9 тисяч австралійців, які зареєструвалися для повернення з Індії, пріоритет віддадуть 900 людям з групи ризику.

Але для посадки на рейс їм доведеться здати негативний експрес-тест на антитіла до COVID-19.

"Я впевнений, що на це чекають всі австралійці", – каже Моррісон.

По прильоту з Індії всіх громадян помістять на карантинну базу біля міста Дарвін на півночі Австралії, де вони проведуть 14 днів.

Водночас на відновлення комерційних рейсів з Індії австралійцям найближчим часом розраховувати не варто, вказує прем'єр.

Минулого тижня австралійська влада заборонила громадянам повертатися до країну менш ніж через 14 днів після візиту до Індії, що назвали расистським рішенням.

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