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Кремль хоче посварити наші народи: білоруські журналісти звернулися до українців

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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6 березня, 17:04
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У Білорусі розповіли, як ставляться до російської агресії проти України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Білоруські журналісти записали звернення до українців. Лідери незалежних білоруських ЗМІ звернулися з бажанням розповісти, чим Білорусь відрізняється від Білорусі, що сталося з країною після виборів 2020 року, і як пересічні білоруси переживають війну з Україною та намагаються її зупинити.

"Дорогі українці, сьогодні ми отримуємо багато свідчень від наших читачів про те, що в Україні ставлення до простих білорусів радикально змінилося. Одна з цілей кремлівського режиму — посварити наші нації. Це Кремль уже робить за сприяння свого помічника Олександра Лукашенка. Моє головне почуття цих днів — нескінченний сором за те, що країна бере участь в агресії проти коханої України", — кажуть журналісти.

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Ті, хто звертається, відзначили мужність українського народу, який протистоїть ворогові.

Ми знаємо, що відбувається в Україні. Ми знаємо про війну, про те, що вони вбивають ваших людей, що руйнують ваші міста. Нам дуже боляче за вас і ми всім серцем разом з вами. Дорогі! Справжні білоруси з вами. Ми нескінченно переживаємо вашу трагедію і захоплюємося мужністю, яку ви показуєте всьому світу. Ці два божевільні совкові діди творять зараз дуже страшне зло, і це зло має бути покаране. Багато білорусів зараз перебувають в Україні та воюють на вашому боці", — розповіли вони.

Українцям нагадали, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко не може репрезентувати точку зору Білорусі на події в Україні.

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"Я хочу розповісти вам про Білорусь, про те, що трапилося з нашою нацією за останні кілька років. Олександр Лукашенко отримав максимум 20% голосів. Ця людина ніяк не може представляти Білорусь. Саме тому, що він набрав так мало, а так багато писав в газетах, мільйони людей вийшли на вулиці у 2020 році. Людям плюнули в обличчя, і вони не могли це терпіти. Але махіна тоталітарного режиму, найманці, яких готував Лукашенко, змогли цей протест задушити. виїхало за кордон", — розповіли журналісти.

Вони запевнили, що білоруси проти війни та щосили хочуть, щоб вона припинилася.

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Позивний “Каракурт”. У бою за Гостомель загинув Герой України капітан Валерій Чибінєєв. Був командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку, визволяв Лиман. Зірку Героя отримав 2016-го. На його честь пропонують назвати одну з вулиць Гостомеля.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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