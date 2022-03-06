Кремль хоче посварити наші народи: білоруські журналісти звернулися до українців

Білоруські журналісти записали звернення до українців. Лідери незалежних білоруських ЗМІ звернулися з бажанням розповісти, чим Білорусь відрізняється від Білорусі, що сталося з країною після виборів 2020 року, і як пересічні білоруси переживають війну з Україною та намагаються її зупинити.
"Дорогі українці, сьогодні ми отримуємо багато свідчень від наших читачів про те, що в Україні ставлення до простих білорусів радикально змінилося. Одна з цілей кремлівського режиму — посварити наші нації. Це Кремль уже робить за сприяння свого помічника Олександра Лукашенка. Моє головне почуття цих днів — нескінченний сором за те, що країна бере участь в агресії проти коханої України", — кажуть журналісти.
Ті, хто звертається, відзначили мужність українського народу, який протистоїть ворогові.
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Ми знаємо, що відбувається в Україні. Ми знаємо про війну, про те, що вони вбивають ваших людей, що руйнують ваші міста. Нам дуже боляче за вас і ми всім серцем разом з вами. Дорогі! Справжні білоруси з вами. Ми нескінченно переживаємо вашу трагедію і захоплюємося мужністю, яку ви показуєте всьому світу. Ці два божевільні совкові діди творять зараз дуже страшне зло, і це зло має бути покаране. Багато білорусів зараз перебувають в Україні та воюють на вашому боці", — розповіли вони.
Українцям нагадали, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко не може репрезентувати точку зору Білорусі на події в Україні.
"Я хочу розповісти вам про Білорусь, про те, що трапилося з нашою нацією за останні кілька років. Олександр Лукашенко отримав максимум 20% голосів. Ця людина ніяк не може представляти Білорусь. Саме тому, що він набрав так мало, а так багато писав в газетах, мільйони людей вийшли на вулиці у 2020 році. Людям плюнули в обличчя, і вони не могли це терпіти. Але махіна тоталітарного режиму, найманці, яких готував Лукашенко, змогли цей протест задушити. виїхало за кордон", — розповіли журналісти.
Вони запевнили, що білоруси проти війни та щосили хочуть, щоб вона припинилася.
Ситуація в Україні 6 березня
- Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.
- Окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данілов.
- Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.
- У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.
- Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили у військовий шпиталь у Києві.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч осіб. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.