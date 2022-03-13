Латвія хоче у себе постійну базу НАТО для захисту від агресії РФ

Керівництво країни занепокоєне останніми подіями в Україні

Президент Латвії Егілс Левітс не впевнений, що РФ зупиниться на Україні й не піде з війнами на інші країни/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що Латвії вкрай необхідна постійна військова база НАТО для захисту країни від потенційної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє CNN.

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"НАТО слід посилити східний фланг. Це країни Балтії, Польща, Румунія, тому це буде сильним сигналом для Москви про те, що НАТО готовий захищати держави-члени", — зазначив Левітс.

Крім того, президент Латвії наголосив, що вітає присутність американських військ у Польщі та країнах Балтії.

"Нам потрібна присутність американських військ у цьому районі. Думаю, це відповідь на російські ідеї щодо агресії за межі України", — сказав політик.

Латвія різко засуджує війну Росії проти України. Війна змусила США допомогти Латвії зміцнити свою оборону. У країну направили сотні американських військовослужбовців та кілька винищувачів.

Війна в Україні 13 березня

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