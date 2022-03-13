Латвія хоче у себе постійну базу НАТО для захисту від агресії РФ

Президент Латвії Егілс Левітс заявив, що Латвії вкрай необхідна постійна військова база НАТО для захисту країни від потенційної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє CNN.
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"НАТО слід посилити східний фланг. Це країни Балтії, Польща, Румунія, тому це буде сильним сигналом для Москви про те, що НАТО готовий захищати держави-члени", — зазначив Левітс.
Крім того, президент Латвії наголосив, що вітає присутність американських військ у Польщі та країнах Балтії.
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"Нам потрібна присутність американських військ у цьому районі. Думаю, це відповідь на російські ідеї щодо агресії за межі України", — сказав політик.
Латвія різко засуджує війну Росії проти України. Війна змусила США допомогти Латвії зміцнити свою оборону. У країну направили сотні американських військовослужбовців та кілька винищувачів.
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