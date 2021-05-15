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Ліквідація бойовиків і знищення штабу ХАМАС – Ізраїль завдає удару по сектору Газа (відео)

15 травня, 23:48

Віталій Семченко Віталій Семченко

До вечора суботи військові повідомили про проведення трьох операцій проти ХАМАС

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Армія Ізраїлю продовжує масштабну військову операцію проти бойовиків палестинського руху ХАМАС.

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Про це повідомляє пресслужба військового відомства.

До вечора суботи ізраїльські військові повідомили про проведення наступних операцій:

  • винищувач завдав удару по будинку командувача батальйоном ХАМАС "Аль-Фаркаін" Халеда Манамари в секторі Газа;
  • безпілотник ліквідував двох бойовиків палестинського угруповання "Ісламський джихад", які запускали ракети по Ізраїлю;
  • військовий літак завдав удару по будинку начальника штабу спеціальних операцій руху ХАМАС Раїда Саада в секторі Газа. Зазначається, що цю будівлю бойовики використовували як терористичний штаб.

"На даний момент Армія оборони Ізраїлю продовжує атакувати об'єкти терористів в секторі Газа", – сказано в повідомленні.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Відео: Twitter
Відео: Twitter

Нагадаємо, сьогодні Ізраїль завдав чотири ракетні удари по 11-поверховому будинку в секторі Газа, в якому розташовувалися представництва телеканалу Al Arabiya, агентства Associated Press та інших медіа.

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Детальніше про ситуацію в секторі Газа – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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