Ліквідація бойовиків і знищення штабу ХАМАС – Ізраїль завдає удару по сектору Газа (відео)

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Армія Ізраїлю продовжує масштабну військову операцію проти бойовиків палестинського руху ХАМАС.
Про це повідомляє пресслужба військового відомства.
До вечора суботи ізраїльські військові повідомили про проведення наступних операцій:
- винищувач завдав удару по будинку командувача батальйоном ХАМАС "Аль-Фаркаін" Халеда Манамари в секторі Газа;
- безпілотник ліквідував двох бойовиків палестинського угруповання "Ісламський джихад", які запускали ракети по Ізраїлю;
- військовий літак завдав удару по будинку начальника штабу спеціальних операцій руху ХАМАС Раїда Саада в секторі Газа. Зазначається, що цю будівлю бойовики використовували як терористичний штаб.
"На даний момент Армія оборони Ізраїлю продовжує атакувати об'єкти терористів в секторі Газа", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Ізраїль завдав чотири ракетні удари по 11-поверховому будинку в секторі Газа, в якому розташовувалися представництва телеканалу Al Arabiya, агентства Associated Press та інших медіа.
Детальніше про ситуацію в секторі Газа – читайте в матеріалі "Сьогодні".
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